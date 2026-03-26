ARTEN CRÉATION: Un parcours inspirant:

Un parcours inspirant:

🏆 1995 – 2026 : plus de 30 ans d’innovation, de passion et d’excellence au Burkina Faso.

Savez-vous que tout a commencé avec une machine à coudre, un rêve, et une conviction inébranlable ?

⭐ 1995 — Naissance d’ARTEN CRÉATION à Ouagadougou. Un jeune styliste décide que la mode burkinabè mérite sa place sous les projecteurs du monde.

⭐ 1999 — Première révélation sur la scène ouagalaise devant le reggaeman sud-africain Lucky Dube. Le monde commence à regarder.

⭐ 2011 — Le Ciseau d’Or. Une consécration nationale. Une confirmation : le talent patient est toujours récompensé.

⭐ 2016 — Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts et de la Culture. La nation salue 20 ans d’excellence.

⭐ 2017 — Création du Centre de Formation en Coupe-Couture. Transmettre devient aussi important que créer.

⭐ 2025— Secrétaire chargé de la valorisation et de la promotion du secteur coton textile Habillement à la CCTH BURKINA

⭐ 2026 — 30 ans. Et le plus beau reste à venir.

Quelle est votre année préférée de ce parcours ? Dites-le nous en commentaire 👇

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