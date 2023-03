CHU de Bogodogo : le centre de radiothérapie à nouveau fonctionnel

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Lucien Kargougou a rouvert le centre de radiothérapie de Bogodogo, le jeudi 30 mars 2023 à Ouagadougou.

Inauguré, le vendredi 9 avril 2021, le centre de radiothérapie de Bogodogo était destiné à diagnostiquer et traiter par la radiothérapie, les patients atteints de cancer. Malheureusement, après huit mois de fonctionnement, le centre a fermé pour cause de dysfonctionnement. Ce jeudi 30 mars 2023, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Lucien Kargougou l’a officiellement rouvert.

« Après plusieurs mois d’arrêt, le centre de radiothérapie rouvre ses portes et reprend du service. Cela fait suite aux instructions données par le chef de l’Etat pour sa réouverture afin de soulager la souffrance des malades », a-t-il expliqué. Selon le ministre de la Santé, lors de la première mise en service, le centre ne disposait pas de contrat de maintenance. Or, pour ce type de patient, il est extrêmement important d’assurer la continuité du traitement, a-t-il dit. Aujourd’hui, s’est-il réjoui, c’est chose faite.

Ce centre dispose désormais, a-t-il annoncé, d’un contrat de maintenance. En plus du défaut de contrat de maintenance, ce centre n’avait pas de statut et le ministre de rassurer qu’aujourd’hui, c’est également une réalité. M. Kargougou a précisé que ce centre a été rattaché au Centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Il fallait également mettre en place un système de tarification des actes.

En ce qui concerne cette préoccupation, le premier responsable du département en charge de la santé a rassuré qu’un rapport sera soumis à cet effet à l’appréciation du conseil des ministres. « Je suis reconnaissant au ministre et l’ensemble de ses collaborateurs pour leur engagement dans la réouverture du centre de radiothérapie de Bogodogo. La fermeture nous exposait au chômage technique.

Ce qui avait pour conséquence la souffrance des patients qui devaient recourir à d’autres services dans d’autres pays. Ce qui, bien évidemment ,n’était pas à la portée de tous », a affirmé l’oncologue radiothérapeute en service au centre de radiothérapie de Bogodogo, Bertrand Compaoré. Il a souligné que ce sont les cancers du col de l’utérus et celui du sein qui sont pris en charge pour l’instant. Il a invité les malades à être patients et de respecter le processus de prise en charge. Un patient qui a requis l’anonymat a dit être très heureux de la réouverture du centre. « Nous avons prié pour cela.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Nous rendons grâce à Dieu. Le traitement des cancers est couteux ,surtout en ce qui concerne l’évacuation sanitaire. C’est encore plus épuisant à tout point de vue. Merci au gouvernement », a-t-il salué. Au cours de la cérémonie, les différents services, l’accueil, la salle de consultation, de simulation, de planification et celle de traitement ont fait l’objet de visite.

Emmanuel BICABA