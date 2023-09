Entreprenariat communautaire : La première pierre de l’usine de transformation de tomate sera posée samedi à Bobo-Dioulasso

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, présidera le samedi 23 septembre 2023, la cérémonie de pose de la première pierre d’une usine de transformation de tomate à Bindougousso, dans la ville de Bobo-Dioulasso, région des Hauts-Bassins, selon un communiqué de la Présidence du Faso.

Le projet de construction de cette usine de transformation de tomate est piloté par l’Agence pour la promotion de l’entreprenariat communautaire (APEC), créée en février 2023, et s’inscrit dans le cadre du Programme de l’entreprenariat communautaire (PEC) par actionnariat populaire lancé par le Chef de l’Etat, le 12 juin dernier à Ouagadougou.

Les souscriptions ouvertes dans le cadre de ce programme ont généré près de 2 milliards 500 millions investis par plus de 60 000 souscripteurs selon le communiqué de la Présidence.

Ce sont 100 milliards de francs CFA qui sont attendus pour le financement d’un premier pack de quatre projets portant notamment sur la mécanisation et l’intensification agricole, sur la mise en place de deux unités de transformation de tomate (Bobo Dioulasso et Tenkodogo), la mise en place d’une centrale d’achat pour la commercialisation des produits locaux et enfin la création d’une unité d’exploitation semi-mécanisée de l’or.

Le communiqué souligne que le programme de l’entrepreneuriat communautaire traduit la vision des autorités de la Transition visant à assurer le développement harmonieux de l’ensemble des couches sociales de sorte que les populations soient « les principaux bénéficiaires des richesses créées à travers le financement domestique et participatif d’un développement économique endogène et inclusif ».

