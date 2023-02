Exploration  de l’espace: L’arrivée des saoudiens annoncée pour le 2e trimestre 2023

Le Royaume d’Arabie saoudite a annoncé, le 12 février 2023, l’envoi de ses premiers astronautes féminins et masculins à la station spatiale internationale au cours du deuxième trimestre de l’année 2023.

L’Arabie saoudite vers l’espace ! Le royaume a décidé d’aller à la conquête de l’espace. En effet, il a annoncé l’envoi des astronautes femmes et hommes à la station spatiale internationale au cours du deuxième trimestre de l’année. Le vol partira des Etats unis. Cette initiative du royaume saoudien vise trois objectifs. Il s’agit de renforcer les capacités nationales dans le domaine des vols habités pour le bien de l’humanité ; de bénéficier des opportunités prometteuses offertes par le secteur spatial et ses industries à l’échelle mondial et enfin de contribuer à la recherche scientifique au service de l’humanité.

Sur la page du ministère des affaires étrangères saoudienne, il est indiqué que ce vol fait partie du programme des astronautes du pays. Et permettra d’activer les innovations scientifiques ; d’accroitre la capacité de mener des recherches ; de développer le capital humain et surtout de renforcer la position du Royaume dans l’espace et l’explorer.

BS

Source : KSAmofraFRA