Ministère en charge de l’emploi: les quatre Fonds expliqués à la jeunesse de Toussiana

La coordination communale des Organisations de la société civile (OSC) de Toussiana, en collaboration avec le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a organisé, le mardi 29 août 2023, un forum d’informations sur les quatre Fonds dudit ministère. Il s’agit des Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), à la promotion de l’emploi (FAPE), aux initiatives des jeunes (FAIJ) et au secteur informel (FASI).

La jeunesse de Toussiana, commune rurale des Hauts-Bassins située à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, en sait désormais davantage sur le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), le Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE), le Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) et le Fonds d’appui au secteur informel (FASI).

Les différentes conditions de ces quatre Fonds et les opportunités de financement des microprojets et de formation professionnelle leur ont été présentées, le mardi 29 août 2023 à Toussiana, à l’occasion d’un forum d’information sur lesdits Fonds. Ce forum a été initié par la coordination communale des Organisations de la société civile (OSC) de Toussiana, en collaboration avec le député de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Sié François d’Assise Coulibaly et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

Le coordonnateur communal des OSC de Toussiana, Ibrahim Ouattara, a remercié le ministère pour avoir adhéré à leur initiative. A l’écouter, c’est avec beaucoup d’engouement que la jeunesse de Toussiana a accueilli ce forum. « Nous avons soif de connaître les voies et moyens pour développer ce que nous entreprenons », a-t-il affirmé. Pour lui, l’auto-emploi a une place de choix dans le développement du capital humain et partant, de la commune.

Si les moyens sont mis à la disposition de la jeunesse, a précisé M. Ouattara, il lui reste d’aller au charbon. Et de poursuivre qu’une fois les financements acquis, l’appui technique constituera un autre besoin pour la jeunesse dans son processus d’auto-emploi. Saisir cette opportunité Simplice Bazié est le chef d’antenne du FAFPA dans la région des Hauts-Bassins.

Cette sortie sur Toussiana, a-t-il laissé entendre, est une opportunité pour les fonds de se faire connaitre davantage, de présenter les différentes conditions et opportunités de financement des microprojets et de formation profes-sionnelle. Tout en saluant la mobilisation des jeunes, il les a invités à saisir cette opportunité que représentent les fonds pour développer des initiatives en termes d’idées de projets et de création d’emplois.

M. Bazié a en outre confié que le ministère a entrepris des réformes dont le référent opportunité-insertion qui est en cour de déroulement. « Désormais, nous aurons probablement un référent sur place dans chaque commune du Burkina Faso qui pourrait donner les informations en termes d’opportunités d’emplois ou de formation », a annoncé le technicien du FAFPA.

Déjà, il a appelé les jeunes de Toussiana à se mobiliser pour venir soumettre des projets de demandes de financement pour la création d’emplois, pour le renforcement de leurs capacités ou l’acquisition de compétences dans un métier donné. S’agissant de l’accompagnement technique, il a rassuré de la disponibilité de tous les fonds pour la jeunesse.

Quant au député de l’ALT et natif de la localité, Sié François d’Assise Coulibaly, il reste convaincu que Toussiana regorge d’une jeunesse dynamique. Seulement, a-t-il dit, cette jeunesse doit être engagée pour le développement. « Il faut que chaque jeune sache à quelle porte il doit taper pour prétendre à une opportunité de financement en vue de créer ou booster son activité », a indiqué le député.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com