Niger : L’armée lance un ultimatum à des éléments de la garde présidentielle qui retiennent le Président Bazoum

Plusieurs informations confuses circulent depuis ce matin à propos de rumeurs de coup d’Etat au Niger. Il semble qu’un mouvement d’humeur y a cours, à l’instigation de la garde présidentielle contre le Président Mohamed Bazoum.

Un communiqué de la Présidence du Niger confirme « un mouvement d’humeur » des éléments de la garde présidentielle. « Tôt ce mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle (GP) ont engagé un mouvement d’humeur anti-républicain et tenté en vain d’obtenir le soutien des Forces armées nationales et de la Garde nationale ».

Le communiqué précise que le Président et sa famille se portent bien et enjoint aux éléments de la garde de « revenir à de meilleurs sentiments » au risque de se voir attaqués par l’armée et la garde nationale.

Mais le communiqué a par la suite disparu du site de la Présidence. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a également produit un communiqué dans lequel elle dit condamner « de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise du pouvoir par la force ».

L’information est confirmée également par plusieurs médias dont l’AFP et Africa news. D’autres sources indiquent que l’armée aurait lancé « un ultimatum » à la garde putschistes.

