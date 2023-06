Niger : Le parlement adopte un nouvel hymne invitant à « défendre la patrie au prix du sang »

La République du Niger s’est dotée d’un nouvel hymne national adopté à l’Assemblée nationale, le jeudi 22 juin 2023. Intitulé « Pour l’honneur de la patrie », le texte de ce nouvel hymne évoque les luttes anticoloniales et la résistance du pays contre les groupes djihadistes auxquels le Niger est confronté depuis 2015.

« Pour un Niger de paix, libre, fort et unis. Faisons du Niger un symbole de dignité (…) Et pour faire du Niger la fierté de l’Afrique », clame notamment le nouveau chant rendant hommage à « la vaillance et la persévérance et toutes les vertus » des « dignes aïeux, guerriers intrépides déterminés et fiers ».

« Défendons la patrie au prix de notre sang », c’est l’appel que ce nouvel hymne lance aux Nigériens.

Ce changement fait suite à de multiples critiques sur les paroles de l’ancien hymne national « La Nigérienne », écrites par le compositeur français Maurice Albert Thiriet en 1961, un an après l’indépendance du pays. Les troisième et quatrième vers qui disaient « soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle ! » étaient perçus comme une inféodation à la France.

Le gouvernement nigérien avait donc institué un comité d’auteurs-compositeurs, écrivains, militaires et musiciens pour apporter des « correctifs » ou « trouver un nouvel hymne qui réponde au contexte actuel du Niger ».

Le pays célébrera le 3 août prochain le 63e anniversaire de la proclamation de son indépendance.

Sidwaya.info