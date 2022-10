Région de l’Est : 13 militaires et 2 VDP tues a Kikideni le samedi 29 octobre (Armée).

Dans un communiqué publié ce dimanche 30 octobre 2022, l’armée informe qu’une unité du détachement militaire de Natiaboani et un groupe de VDP, de retour d’une mission de ravitaillement a Fada, ont été pris à parti le samedi 29 octobre par un groupe de terroristes à hauteur de la localité de Kikideni (province du Gourma). Le bilan fait état de 13 militaires et 02 VDP tues. On enregistre également 04 blesses (03 militaires et 01 VDP) et 11 personnes encore recherchées.

Sidwaya.info

communiqué natiaboani 30-10-2022