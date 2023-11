Burkina: Le Chef d’État-major de la gendarmerie dément et condamne des allégations mettant en cause le commandant de la Brigade Territoriale de Djibasso

Le Chef d’État-major de la gendarmerie nationale a démenti et condamné via un communiqué publié ce jeudi 23 novembre des allégations mettant en cause le commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Djibasso. En effet, des documents audio et visuels accusant ledit commandant de Brigade d’être de connivence avec des groupes terroristes ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Selon Chef d’État-major , de telles informations infondées sont de nature à ternir l’image de l’intéressé et contribuent également à jeter un discrédit sur la gendarmerie. Lire le communiqué de la direction de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale ci-dessous.

