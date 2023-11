Protection des enfants: Bientôt le Burkina recevra ses doses de vaccins antipaludiques

Le Burkina Faso veut protéger ses enfants contre le paludisme. Il a finalisé son plan d’introduction du vaccin RTS, S antipaludique dans le programme élargi de vaccination et selon GAVI, l’Alliance du vaccin, les semaines à venir le pays recevra ses doses.



Le Burkina Faso est fin prêt pour introduire le vaccin RTS, S dans la vaccination de routine des enfants. Il recevra selon un communiqué de GAVI avec le Liberia, le Niger et la Sierra Leone 1,7 million de doses dans les « semaines à venir ». Les premières doses devraient être administrées dans ses pays au cours du premier trimestre 2024. Le vaccin antipaludique doit être administré selon un schéma en quatre doses. Le Cameroun a déjà reçu le 22 novembre 330 000 doses.

Depuis 2019, le Ghana, le Kenya et le Malawi administrent le vaccin dans certains de leurs districts aux enfants de 5 mois.Dans ces pays, plus de 2 millions d’enfants ont été vaccinés contre le paludisme, ce qui a entraîné une baisse spectaculaire (13 %) de la mortalité, toutes causes confondues, chez les enfants en âge de recevoir le vaccin, ainsi qu’une réduction substantielle des formes graves du paludisme et des hospitalisations. Le programme pilote mené dans ces pays a montré par ailleurs une forte adhésion à la vaccination antipaludique, sans réduction de l’utilisation des autres mesures de prévention du paludisme ou de l’utilisation des autres vaccins.

Un enfant de moins de cinq ans meurt du paludisme pratiquement toutes les minutes. En 2021, 247 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde, et 619 000 patients en sont morts ; 77 % de ces décès concernaient des enfants de moins de cinq ans, la plupart en Afrique. Avec 95 % des cas mondiaux de paludisme et 96 % des décès liés à cette maladie en 2021, le continent africain est celui qui est le plus lourdement touché par le paludisme.



La mise en œuvre à grande échelle de la vaccination antipaludique dans les régions endémiques pourrait changer la donne. Toutefois, la vaccination antipaludique ne constitue pas la solution à elle seule. Elle doit s’intégrer à l’ensemble des mesures de lutte contre le paludisme, à savoir l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide, la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent, le traitement préventif intermittent des femmes enceintes, le recours aux antipaludiques, la prise en charge et le traitement des cas.

Pour la directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell, l’introduction des nouveaux vaccins comme RTS, S pourrait être un tournant décisif dans le combat contre le paludisme. « L’introduction du vaccin, c’est un peu comme l’entrée sur le terrain du meilleur joueur. Grâce à cette étape tant attendue, franchie sous la conduite des leaders africains, nous entrons dans une nouvelle ère en matière de vaccination et de lutte contre le paludisme, avec l’espoir de sauver la vie de centaines de milliers d’enfants chaque année »

Ce vaccin est aussi très attendu au Burkina et marque une étape historique dans les efforts de lutte contre le paludisme qui tue beaucoup d’enfant moins de 5 ans.

« Le paludisme est en effet la première cause de consultation, d’hospitalisation et de décès dans notre pays. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui paient le plus lourd tribut. Nous espérons que l’introduction de ce vaccin RTS,S/AS01 dans la vaccination de routine des enfants de 0 à 23 mois permettra de réduire le fardeau de cette maladie et de sauver de nombreuses vies », a déclaré le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Dr Robert Kargougou.

Boureima SANGA

Source : Communiqué de presse GAVI

Sidwaya.info