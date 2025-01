Burkina: quatre agents des missions diplomatiques de New York licenciés pour absence prolongée

Le ministère de la Fonction publique a licencié quatre agents officiant au sein des missions diplomatiques de New York, suite à des absences prolongées après leur rappel à l’administration centrale, a appris l’AIB mercredi.

Ce sont Alain Kompaoré, ex-consul général du Burkina Faso à New York, conseiller des Affaires étrangères, Sid-Pa-Samde Liliane Compaoré, épouse de l’ex-consul général, monsieur Ouinibani Konaté, ex-ambassadeur, représentant permanent adjoint à la mission permanente du Burkina

Faso à New York, conseiller des Affaires étrangères, et Appolinaire Ouédraogo, ex-consul adjoint du Burkina Faso à New York, conseiller des Affaires étrangères.

Selon nos sources, les quatre ex-agents du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur ont été licenciés suite à leur absence prolongée depuis leur rappel à l’administration centrale.

Malgré un communiqué de mise en demeure, aucun des agents rappelés mis en cause ne s’est présenté à l’échéance selon nos interlocuteurs.

Les sources de l’AIB insistent sur le fait que toutes les procédures administratives ont été

respectées avant le licenciement de ces agents de la Fonction publique burkinabè.

Une source a confié à l’AIB que cette décision qui découle d’une procédure administrative normale est un signal de plus, quant à la rigueur et au respect des textes réglementaires dans la gestion des ressources humaines au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina