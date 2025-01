Mali : un grand meeting pour magnifier la souveraineté retrouvée 

Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé, le mardi 14 janvier 2025 à Bamako, un meeting géant dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée.

La vocation de cette date mémorable est de prôner et de célébrer le drapeau national ainsi que les valeurs liées, notamment, à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national.

C’est un Palais des sports plein à craquer comme un œuf qui a accueilli ce grand évènement au goût des grands jours de la Nation. A première vue, les quatre côtés des lieux, arborés par des slogans de souveraineté, attirent les attentions. Comme : « Mali, terre de dignité, la souveraineté est notre héritage »; « Un nouveau chapitre pour un Mali fort et indépendant »; « Célébrons notre souveraineté, bâtissons notre avenir dans la solidarité »; « Ensemble, célébrons la liberté et la souveraineté du Mali ».

Toutes les couches sociales étalent valablement représentées dans cette grande salle. Pour rendre encore plus belle la fête, des pratiquants des arts martiaux, des artistes, des slameurs, des éléments du bataillon sport avec leur rythme fétiche « Zimbo-Zimbo », entre autres, ont émerveillé le public.

Le Premier ministre a rappelé la genèse de l’institutionnalisation de la journée du 14 janvier comme celle de la souveraineté retrouvée. Ce jour symbolique, date anniversaire de la mobilisation historique du vendredi 14 janvier 2022, marque l’engagement indéfectible des autorités et de l’ensemble du peuple malien à affirmer l’indépendance et la souveraineté. Ce, malgré un contexte international complexe et parfois hostile. En effet, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée chaque année, en souvenir de cette grande mobilisation patriotique pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

Triptyque « Défense-diplomatie-développement »

Selon le général Abdoulaye Maïga, l’édition de cette année intervient dans un contexte marqué par la consolidation du recouvrement de l’intégrité pleine et entière du territoire national, l’adoption par le gouvernement du Programme national d’éducation aux valeurs, le renforcement de la souveraineté énergétique et économique du Mali, à travers les secteurs miniers et bancaire.

Aussi, faut-il ajouter la création de la Confédération des Etats du Sahel et son retrait de la CEDEAO. Au cours des trois dernières années, sous la direction résolue du Général d’armée Assimi Goïta, Président de la Transition, a-t-il noté, le Mali a franchi des étapes historiques, décisives pour garantir sa souveraineté et se bat au quotidien, pour se libérer de toutes formes de dépendance.

Cet engagement sans faille s’est illustré à travers des décisions courageuses et des réformes audacieuses, qui ont permis de poser les jalons du Mali Kura. Parmi ces actions notables, selon lui, nous pouvons citer le retrait des forces d’occupation étrangères, en l’ocсurrеnсе Barkhane, Takuba, G5-Sahel, MINUSMA, le renvoi du représentant-résident de la CEDEAO et de l’ambassadeur de France.

S’y ajoutent le rejet de pressions extérieures non conformes aux intérêts du peuple malien, la restauration de l’outil de défense et de sécurité, la reconquête de l’intégrité du territoire national, la fin de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, la tenue du Dialogue inter-Maliens et la recherche des solutions endogènes, souveraines et définitives pour la paix et la réconciliation nationale, Aussi, faut-il retenir l’adoption de la Constitution du 22 juillet 2023.

Le chef du gouvernement relèvera, conformément à l’article 34 de la Constitution, les trois principes qui guident désormais l’action publique, à savoir le respect de notre souveraineté, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts.

Le ministre chargé de la Refondation de l’Etat, Bakary Traoré, s’est également réjoui du résultat et des actions en cours pour la consolidation de notre souveraineté. Bakary Traoré a parlé du triptyque « Défense-diplomatie-développement » qui constitue la clé de voûte de l’action publique. Il a souligné des choix décisifs qui ont permis de poser les bases d’un Mali plus fort, sécurisé, respecté et engagé à protéger ses enfants, ses ressources, son territoire et ses valeurs. « Désormais, nous n’allons pas prendre nos instructions ailleurs. Nous voulons des partenariats respectueux et sincères, sur la base du principe gagnant-gagnant », a-t-il déclaré.

Le ministre Traoré soutiendra que les activités commémoratives menées au cours de la semaine, dans le District de Bamako, dans les régions administratives ainsi que dans les Missions diplomatiques et consulaires du Mali à l’étranges, constituent les pierres angulaires du nouveau Mali que nous voulons léguer aux générations futures. « Elles sont des occasions idéales pour renforcer nos acquis, partager nos expériences et approfondir notre vision commune de la souveraineté malienne », a-t-il soutenu.

L’Essor/Mali