Le Burkina Faso affronte l’Algérie, le 20 janvier 2023 à 14 heures TU au stade de la Paix de Bouaké, en match comptant pour la 2e journée de la poule D de la CAN 2023. En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur national du Burkina, Hubert Velud, a affirmé que ses poulains vont livrer un match diffèrent de celui face à la Mauritanie.

Après sa courte et difficile victoire face à la Mauritanie, le Burkina Faso affronte l’Algérie, ce samedi 20 janvier 2023 à 14 heures TU au stade de la Paix de Bouaké, en match comptant pour la 2e journée de la poule D de la CAN 2023. Leader de la poule avec 3 points les Etalons auront en face une équipe algérienne tenue en échec par l’Angola lors de sa 1re sortie le 15 janvier passé. Le sélectionneur national du Burkina, Hubert Velud, au cours de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match le 19 janvier, a indiqué qu’il s’attend à un match difficile. « Nous le savons depuis le tirage au sort. Nous allons livrer un match différent de celui face à la Mauritanie avec une opposition de style. Nous devons aborder le match de façon sérieuse et volontaire parce que les Algériens vont vouloir s’imposer. Ils l’ont toujours fait face à n’importe quel adversaire » a-t-il reconnu. Conscient de l’enjeu et d’une possibilité de se qualifier pour le prochain tour en cas de victoire, le vice-capitaine des Etalons, Issoufou Dayo, a tenu à rassurer sur l’état d’esprit du groupe. « L’état d’esprit est au beau fixe. Nous devons rester concentrer afin de bien entamer la rencontre » a indiqué le défenseur de la Renaissance sportive de Berkane. Présent également à cette conférence de veille de match, le sectionneur national de l’Algérie, Djamel Belmadi entend aborder la rencontre avec l’objectif de gagner. « Nous allons aborder notre seconde sortie avec le même objectif, c’est-à-dire gagner. Nous devons prendre le maximum de points à chaque match. Ce sera un match difficile pour les deux équipes mais pas capital parce qu’il y aura un 3e match » a-t-il avoué. Abondant dans le même sens, le milieu de terrain, Ismaël Bennacer, a affirmé que les Fennecs vont essayer de faire beaucoup mieux qu’au match précèdent avec la même détermination et l’envie. « Nous allons tout donner pour gagner le match, mais sans pression. Nous travaillons pour améliorer notre jeu surtout l’animation offensive afin d’assurer le dernier geste, le tout dans un esprit d’équipe » a-t-il laissé entendre.

En tous les cas, le choc du groupe D promet entre Burkinabè et Algériens. Il y a de bonnes nouvelles du côté Burkinabè avec le retour de certains joueurs bléssés. Absent sur la feuille de match face à la Mauritanie, Dango Ouattara va beaucoup mieux et est sélectionnable aux dires du sélectionneur Hubert Velud. Aussi, Adama Guira, touché au genou lors de la première sortie, à de grande chance de jouer face à l’Algérie selon la tête pensante des Etalons.

Ollo Aimé Césaire HIEN

(Depuis Bouaké)