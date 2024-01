CAN Côte d’Ivoire 2023: Une foire pour soutenir les Etalons

A la faveur de la 34e édition de la CAN Côte d’Ivoire, plusieurs initiatives burkinabè sont entreprises pour soutenir les Etalons comme la foire du ministère en charge du commerce à travers l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina).

Le directeur de la promotion commerciale de l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina), Maxim Yamwemba explique que l’organisation de cette foire est une manière spécifique et spéciale de soutenir les Etalons. « Nous savons que c’est une occasion de rassemblement de la diaspora et des supporters. Et pour accompagner les acteurs, nous avons créé ce cadre pour leur permettre de trouver des produits locaux et se restaurer sur place », a-t-il ajouté.

La foire, organisée au sein du consulat du Burkina à Bouaké, offre une bonne gamme de mets locaux (l’art culinaire burkinabè), des produits d’expression culturelle burkinabè à travers le « Faso dan fani » et le « koko donda » etc. Il y a une affluence et un engouement par rapport aux produits et services qui sont disponibles. Madame Sankara Alimata, agent commercial pour le laboratoire Odiss cosmétique mentionne est présente à la foire avec des produits faits à base de beurre de karité : le savon, le karité miel, le karité anti boutons. « Nous avons des baumes chauffant de nerf pour les arthroses et les articulations. Nous avons aussi des huiles de tomate, de raisins de baobab, de la crème etc.

Nous sommes là pour faire connaitre nos produits dans la sous-région et par les Ivoiriens. On s’est dit qu’il y aura plus d’affluence avec la CAN », a-t-elle souligné. La chargée du marketing du Centre de gestion des cités (CEGECI) , Debbie, Congo a fait savoir que sa structure est là dans le cadre de ses activités de prospection en marge de la CAN. « Nous avons souhaité nous rapprocher de la diaspora burkinabè qui se trouve en Côte d’Ivoire, précisément à Bouaké. Nous sommes là pour présenter nos offres de logement et notre programme immobilier pour la diaspora burkinabè sur place », a indiqué la chargée marketing du CEGECI.

Elle assure qu’il y a de l’affluence parce qu’il de nombreux Burkinabè sont passés visiter le stand du CEGECI et ont été intéressés par les offres de logements. Aussi, elle a affirmé que de nombreux Burkinabè de la diaspora ont été très désillusionnés par le comportement de leurs parents au Burkina qui ont détourné l’argent qu’ils ont envoyé pour investir dans l’immobilier.

« Aujourd’hui, ils ont besoin d’une structure sérieuse à qui ils peuvent faire confiance. Nous sommes donc là et ça les rassure », a déclaré Debbie Congo. Une vingtaine de stands ont été dressés pour une trentaine d’entreprises exposantes et une dizaine d’institutions.

Adama SALAMBERE depuis Bouaké