Candidat au poste de directeur régional de  l’OMS pour l’Afrique: « Les pays du Sahel en situation de crise sécuritaire constituent une priorité pour moi », Dr Ibrahima Socé Fall

Le candidat au poste de directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Dr Ibrahima Socé Fall a présenté aux journalistes membres du Réseau des medias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN), le mercredi 8 août 2024, lors d’un webinaire, son programme et ses ambitions pour l’Afrique, une fois qu’il sera porté à la tête de ladite structure. Il a déclaré que les pays en crise sécuritaire constituent une priorité pour lui.

Dr Ibrahima Socé FAll est l’un des quatre candidats au poste de directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. Il a été présenté par le Sénégal et endossé par l’Union africaine et la CEDEAO. Les trois autres candidats sont Dr Boureima Hama Sambo, proposé par le Niger, Dr Richard Mihigo du Rwanda et Dr Faustine Engelbert Ndugulile, proposé par la Tanzanie.

Petrie d’expériences tant au niveau de son pays qu’au niveau africain et mondial, Dr Ibrahima Socé Fall est un candidat de taille. « Il constitue un lueur d’espoir pour le continent africain qui veut relever ses défis. C’est un excellent candidat pour une Afrique qui gagne», a affirmé le ministre d’Etat, ministre de la santé, Pr Awa Marie Coll Seck en présentant, le candidat aux journalistes qui a d’ailleurs été un de ses meilleurs étudiants.

Pour Dr Ibrahima Socé Fall, il y a beaucoup de défis à relever en matière de santé et le continent doit choisir un de ses meilleurs fils pour diriger l’OMS Afrique. Il s’est engagé depuis longtemps dans la santé internationale pour servir l’Afrique. Il a une solide expérience dans la gestion des urgences sanitaires, des épidémies, des maladies non transmissibles… La santé publique n’est pas seulement maladie. Il a aussi fait des formations sur les déterminants sociaux de la santé. Il se voit une mission de diriger l’OMS Afrique. « En tant que leader dévoué de la santé publique, possédant une expérience allant de la pratique médicale en zone rurale jusqu’à la définition des politiques et stratégies au niveau mondial, je suis profondément engagé dans la mission de l’OMS visant à promouvoir la santé pour tous et à servir les communautés vulnérables », soutient-il.

Le candidat du Sénégal se dit doter des compétences nécessaires pour gérer des changements à grande échelle et prendre des décisions difficiles qui garantissent les réformes nécessaires. Pour atteindre ses objectifs dans « la promotion et la protection de la santé », il s’investira à repositionner l’Afrique au centre de l’architecture mondiale de la santé, tant en termes de leadership que de prise de décision, en étroite collaboration avec le CDC Afrique, l’Union africaine, les communautés économiques régionales, les partenaires, la société civile et le secteur privé.

Les priorités de Dr Ibrahima Soce Fall sont au nombre de cinq. Il s’agit :

d’une santé fondée sur des données factuelles dans toutes les politiques sectorielles et des systèmes de santé solides et résilients qui assurent des soins de santé de qualité pour tous ;

de la préparation, prévention et réponse améliorées aux pandémies et autres urgences sanitaires ;

d’accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et des enfants de moins de cinq ans, ainsi que l’élimination et l’éradication des maladies transmissibles à fort impact ;

de lutter contre les maladies non transmissibles et les troubles liées à la santé mentale

de meilleurs systèmes de surveillance pour soutenir la réponse face aux risques sanitaires actuels et futurs, y compris le changement climatique.

Le candidat Socé Fall a une parfaite connaissance de la situation sanitaire en Afrique notamment dans les pays en situation de crise sécuritaire comme le Burkina, le Mali et le Niger. Il a même été le représentant de l’OMS au Mali. « Les pays en crise sécuritaires, vulnérables constituent un priorité pour moi », s’est-il exprimé.

