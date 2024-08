Expansion du terrorisme en Afrique : L’ONU tire la sonnette d’alarme

Ce Jeudi 8 août 202, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, Vladimir Voronkov, sous-secrétaire général à la lutte contre le terrorisme, a tiré la sonnette d’alarme sur l’expansion inquiétante du groupe État islamique et de ses affiliés en Afrique. Selon lui, une vaste partie de l’Afrique pourrait bientôt tomber sous le contrôle de ces organisations terroristes.

Voronkov a souligné que les groupes ayant prêté allégeance à l’État islamique renforcent leur présence en Afrique de l’Ouest et au Sahel. “Le paysage du terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel reste difficile et complexe. Les groupes terroristes continuent de s’étendre au Sahel et de faire de nombreuses victimes, compromettant ainsi la stabilité régionale,” a-t-il déclaré.

Il a spécifiquement mentionné l’État islamique en Afrique de l’ouest et l’État islamique dans le Grand Sahel, qui étendent et consolident leurs zones d’opération. Selon Voronkov, si cette tendance se poursuit, le territoire allant du Mali au nord du Nigeria pourrait bientôt être sous leur contrôle effectif.

Sidwaya.info

Source :africanews