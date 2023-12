Cérémonie nationale de décoration 2023 : 357 récipiendaires honorés

(Ouagadougou, 8 décembre 2023). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, Grand Maître des Ordres burkinabè, a présidé, ce vendredi après-midi, la cérémonie officielle de décoration entrant dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance. Ils sont au total 357 soit 205 dans l’Ordre de l’Etalon et 152 dans l’Ordre du Mérite à voir leurs mérites reconnus.

La nation est reconnaissante des sacrifices de ses filles et fils qui se sont distingués par leur dévouement, leur valeur professionnelle et la qualité du service rendu à la patrie en cette période de reconquête du territoire nationale. Ces récipiendaires sont issus de l’administration publique, du secteur privé, des communautés religieuses et coutumières, du secteur de la culture et du monde rural.

Cet acte de reconnaissance est une invite aux filles et aux fils de la nation à l’engagement et à l’union sacrée autour des défis de la Transition pour la construction d’un pays de prospérité basé sur ses valeurs endogènes.

Les récipiendaires ont reçu les félicitations du Chef de l’Etat pour leur ardeur au travail et leur engagement au service de la nation.

Direction de la communication de la présidence du Faso