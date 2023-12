Soutien aux PDI : la 19e promotion de l’ISTIC fait parler son cœur

La 19e promotion des étudiants de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) a remis, le samedi 9 décembre 2023, au Centre médical du secteur 1 de Kaya (Centre-Nord), un lot de vivres et de non vivres aux femmes et aux enfants déplacées.

Le don est constitué de vêtements pour femmes et enfants, de couvertures, de bidons de savons liquide et de sacs de riz. L’objectif est de soutenir ces personnes qui ont dû quitter leurs villages à la sauvette du fait de l’insécurité pour rallier la capitale régionale du Centre-Nord. C’est dans l’enceinte de la maternité du Centre médical du secteur 1 de Kaya qu’a eu lieu la remise du don aux femmes déplacées internes venus, entre autres, de Bouroum, de Pissila, de Ouanobé, de Dablo.

« La 19e promotion de l’ISTIC s’est sentie interpellée par la situation des ces femmes et enfants déplacées en particulier et a voulu ainsi leur exprimer sa compassion, son soutien et témoigner sa solidarité a leur endroit. Un appel a contributions a donc été lancé au sein de la promotion. Il a permis de récolter de l’argent et des vêtements dans les familles ou auprès d’amis afin d’apporter, un tant soit peu, un réconfort à ceux et celles là qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés démunis et sans abris, a leur corps défendant », a laissé entendre Mahamadi Tiegna, porte parole de la promotion.

« Nous réalisons que ce que nous apportons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan au regard de l’immensité des besoins mais comme l’a si bien imagé Mère Theresa » si cette goutte n’existait pas, l’océan manquerait » », a-t-il soutenu. Il a saisi l’occasion pour saluer l’engagement de tous ses camarades de promotion qui n’ont pas hésité à faire parler leurs cœurs afin de soulager leurs concitoyens qui sont dans un besoin quasi absolu.

En cette période de froid, ce sont des vêtements chauds pour les femmes et les enfants, du savon et du riz que les visiteurs du jour ont apportés. « Nous vous disons merci pour avoir eu cette idée d’aider ces personnes qui viennent ici souvent sans rien. Nous tenons à vous rassurer que votre don parviendra aux destinataires », a souligné le Major du Centre médical du secteur 1 de Kaya, M. Abdoulaye SANKARA devant les bénéficiaires.

« C’est ce type de don qui nous manque », a rappelé la représentante de la Direction régionale de l’Action humanitaire, Mme Fataya TANKOANO/ZABRE. « Nous recevons chaque jour des personnes déplacées internes qui viennent solliciter de l’aide ; mais nous n’avons pas de kits sur place pour les satisfaire. C’est difficile pour nous. Nous sommes honorés par ce don », a-t-elle ajouté.

Présentes sur les lieux, les femmes, ont à travers, leur représentante, remercier la délégation de la 19e promotion des étudiants de l’ISTIC. « Que Dieu vous donne la force, les moyens et la volonté de continuer à nous soutenir. Que la paix revienne dans notre pays pour que nous puissions retrouver nos maisons au village », a-t-elle indiqué.

La 19e promotion (2005-2007) est forte d’une quarantaine d’étudiants sortis de l’ISTIC en 2007 après deux années de formation aux métiers de l’information et de la communication.

La région du Centre-Nord est, depuis 2016, la cible d’attaques terroristes qui ont provoqué le déplacement de nombreuses populations principalement vers Kaya, le chef-lieu de région. Une situation qui a, du même coup, entraîné une crise humanitaire que le pays essaie de juguler.

Correspondance particulière de Mahamadi KOUNKORGO (19e promotion de l’ISTIC)