Fête nationale du Burkina Faso: L’Arabie Saoudite  félicite le président Ibrahim Traoré

Le Burkina Faso célèbre le 11 décembre de chaque année son accession à l’indépendance. A l’occasion de cette fête nationale, le roi d’Arabie Saoudite et le Prince héritier ont félicité le président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré et le peuple Burkinabè.

Le serviteur des deux mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et le Prince héritier et président du Conseil des ministres, Mohamed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud ont envoyé des messages de félicitation au président de la transition du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de la fête nationale célébrée le 11 décembre 2023. Dans leur message le roi et le Prince héritier, ont exprimé leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur et ont souhaité davantage de progrès et de prospérité au capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement et au peuple Burkinabè.

B.S.