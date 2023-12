Acrobaties et non-respect des heures de pointes: 78 motos et 1637 tricycles mis en fourrière

La police municipale de Ouagadougou a animé une conférence de presse sur la situation des acrobaties sur les voies publiques et le non-respect des heures de circulation des tricycles dans la capitale, le vendredi 8 décembre 2023.

A l’orée des fêtes de fin d’année, la police municipale de Ouagadougou s’affaire pour garantir une sécurité aux populations. Ainsi, elle a animé une conférence de presse, le vendredi 8 décembre 2023, pour se prononcer sur la situation des acrobaties sur les voies publiques et le non-respect des heures de circulation des tricycles dans la ville.

Concernant le phénomène des acrobaties, le directeur de la sécurité publique, l’inspecteur de police municipale, Victor Bazié, a révélé qu’une opération inopinée effectuée, le 26 novembre dernier, par le Groupement opérationnel mobile (GOM), dans l’arrondissement 12 aux alentours du rond-point des héros nationaux à Ouaga 2000, a permis la saisie d’une quinzaine d’engins. De janvier à nos jours, a poursuivi M. Bazié, ce sont 78 motos qui ont été mis en fourrière.

Au regard du phénomène, il a invité les parents à redoubler de vigilance dans le suivi de leurs enfants, en particulier les mineurs qui s’adonnent à ces pratiques. Toutefois, il a relevé que toute personne qui s’adonne aux acrobaties s’expose à une amende de 6 000 F CFA. A cela s’ajoute, la contravention liée au non-port de casques qui est de 3000 F CFA et les frais de fourrière qui s’élève à 1000 F CFA par jour. Pour lui, au-delà de cette sanction contraventionnelle, ces acrobaties constituent un réel problème de sécurité publique mettant en danger leur vie et celle d’autrui.

Il a renseigné que conformément à l’article 521 de la loi portant Code pénal au Burkina, la mise en danger de la personne d’autrui est punie d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 à 5 millions FCFA. S’agissant du non-respect des heures de circulation des tricycles dans la commune la seule journée, du 7 décembre 2023, a permis la saisie de 115 engins, a confié M. Bazié. Il a souligné qu’au cours de cette année, ce sont 1637 tricycles qui ont été mis en fourrière. Ces contrevenants devront payer une amende de 6 000 F CFA conformément aux dispositions en vigueur.

Il a rappelé que les dispositions du décret portant conditions et modalités d’exploitation à titre onéreux et au compte propre des vélomoteurs, motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur précisent que la circulation des tricycles n’est autorisée que de 05 heures du matin à 19 h. Quels sont les dispositions prises pour ces fêtes de fin d’année ? « Nous sommes à pied-œuvre et à partir du 15 décembre prochain, tous les carrefours seront pris pour la régulation ainsi que la sécurisation des lieux de culte, des marchés etc. », a rétorqué, le directeur de la sécurité publique. Il a également assuré que plus de 800 agents seront déployés sur le terrain pour la sécurisation des populations.

Aly SAWADOGO