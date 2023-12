RTB3: désormais, une télévision 100% langues nationales

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a patronné le lancement de la Radiodiffusion télévision du Burkina 3 (RTB3), le samedi 9 décembre 2023, à Ouagadougou.

Le gouvernement de la Transition a annoncé en conseil des ministres du 6 décembre 2023, l’institutionnalisation des langues nationales comme langues officielles. Cette vision des plus hautes autorités s’est matérialisée encore, le samedi 9 décembre 2023, à Ouagadougou, avec le lancement officiel de la nouvelle chaine de télévision dénommée : « RTB3 ».

Selon le Directeur général(DG) de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Atéridar Galip Somé, cette nouvelle télévision est un outil d’informations et un moyen de communication pour le développement économique, social et culturel du Burkina. La dernière-née de la RTB est une chaine publique généraliste entièrement consacrée aux langues nationales. Elle s’appuie sur les 12 langues les plus parlées et représentatives, selon l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

Il s’agit du Mooré, Jula, Fulfuldé, Gulmacéma, Dagara, Bissa, Lobiri, Bwamu, Liélé, Bobo mandarè, San, Dafing. Une grande part des émissions sera réservée aux quatre langues, Mooré, Jula, Fulfuldé et Gulmacéma. Une fenêtre est également ouverte aux autres langues nationales «dites minoritaires » à travers des espaces qui leur seront dédiées. La RTB3 va émette 24h/24 sur le bouquet TNT. La grille des programmes compte une gamme variée d’émissions alliant informations, éducation, sensibilisation, divertissements.

Affirmer la souveraineté

En outre, le sport occupe une place de choix dans cette grille. « Nous sommes fiers de notre identité et de nos langues. Nous allons la réaffirmer à travers nos productions », a assuré le DG Somé. De ce fait, il a invité les Burkinabè à bien accueillir ce « bébé », le porter dans leur cœur afin de l’aider à grandir. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, dans ce contexte de guerre, la communication va être renforcée avec ce lancement des programmes de la RTB3 dont les contenus s’adresseront aux Burkinabè d’ici et d’ailleurs dans leurs langues sur les sujets relatifs à leurs préoccupations.

« Il va s’agir pour cette nouvelle chaine, de contribuer à l’affirmation de la souveraineté de notre pays, à travers la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, si chers au gouvernement de la Transition », a soutenu le ministre. Il a affirmé que le gouvernement qui compte sur l’engagement de la RTB3 sur les chantiers du développement ne ménagera aucun effort pour jouer sa partition dans l’accomplissement de ses nobles missions. M. Ouédraogo a exhorté les travailleurs de ce nouveau joyau à être des exemples de professionnalisme en s’employant pour l’atteinte des objectifs dans le respect des règles d’éthique et de déontologie.

« Je vous encourage à explorer toutes les pistes de partenariats avec les institutions, les ministères et les structures publiques et privées, les sociétés de production audiovisuelle pour faire de la RTB3 la première audience du Burkina », a-t-il souhaité. Le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Joseph André Ouédraogo, par ailleurs parrain de l’évènement, a promis aux responsables de la télévision de tout mettre en œuvre pour permettre à la nouvelle chaine de vivre.

Car, il s’agit d’un puissant outil pour son institution. « La question des langues nationales est prise au sérieux par les premiers responsables du pays. Je salue cet avènement et nous allons sans doute nouer des partenariats afin de permettre à cette télévision d’atteindre des résultats », a mentionné le ministre Joseph Ouédraogo.

Aly SAWADOGO