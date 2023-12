Fonds de soutien patriotique : plus de 70 milliards de FCFA mobilisés à la date du 7 décembre

La quatrième session du conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP) s’est tenue, le vendredi 8 décembre 2023 à Ouagadougou, en présence du Premier ministre Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Le Burkina Faso est engagé dans une refondation et la reconquête de l’intégrité de son territoire. Pour ce faire, un effort a été demandé aux citoyens pour atteindre cet objectif à travers l’institution du Fonds de soutien patriotique (FSP).

Le vendredi 8 décembre 2023, le Conseil d’orientation du FSP (CO-FSP) s’est réuni pour examiner et adopter le quatrième rapport de gestion du Fonds, statuer sur l’affectation des ressources aux bénéficiaires, examiner et adopter le document révisé du cadre organisationnel et de gestion ainsi que les délibérations pour son bon fonctionnement.

Selon la situation des dépenses faites par le CO-FSP, lors des 3 précédentes sessions de l’année 2023, tenues respectivement le 03 avril, le 05 juin et le 04 septembre, il a été autorisé l’affectation à la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) des montants respectifs de 13 milliards 223 millions FCFA , 24 milliards 77 millions 313mille 200 FCFA et 40 milliards 261millions 313 mille 250FCFA, soit un montant total de 77milliards 561 millions 626 mille 450 FCFA.

« Lesdites ressources sont affectées pour la prise en charge des dépenses de personnel et l’acquisition d’équipements et de carburant jusqu’en janvier 2024 », a précisé le conseil.

Des performances louables

Un effort salué à sa juste valeur par le président du conseil d’orientation du FSP, Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela qui a laissé entendre que cette rencontre a permis d’évaluer les performances réalisées après la tenue de la dernière session, d’échanger sur les difficultés d’ordre stratégique, organisationnel, fonctionnel, technique et de formuler de nouvelles orientations en rapport avec les objectifs assignés au Fonds de soutien patriotique.

Pour lui, la vision éclairée et le choix stratégique qui ont conduit à la création du Fonds de soutien patriotique, ainsi que les nombreux progrès réalisés en si peu de temps illustrent à souhait la pertinence et la grande utilité de cet instrument de collecte de fonds. «Le gouvernement reste convaincu que ce fonds est une véritable alternative de mobilisation des ressources pour accompagner les efforts consentis par l’Etat en général, et pour soutenir la prise en charge des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) en particulier », s’est-il convaincu.

Il a ajouté que l’amélioration de certains indicateurs donne des motifs de satisfaction. Il s’agit notamment de l’état de mise en œuvre des délibérations de la dernière session, du niveau de réalisation des activités depuis la tenue de la précédente session et de l’évolution des encaissements. « Sur une prévision de 100 milliards, plus de 70 milliards ont été recouvrés à ce jour, bien que la collecte ait connu un démarrage timide », a indiqué le Premier ministre Kyélem de Tambela.

Il a traduit son entière satisfaction et ses encouragements à poursuivre dans cette dynamique en vue de répondre d’une part aux objectifs assignés au FSP et d’autre part aux exigences d’efficacité, de transparence et de recevabilité, socles de la gouvernance vertueuse que le peuple burkinabè appelle de tous ses vœux. Le Premier ministre a également expliqué que plusieurs mécanismes de transparence sont mis en place pour veiller à la bonne gestion du Fonds.

A la clôture de cette quatrième session, Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela a affirmé que les résultats engrangés sont louables eu égard au contexte socioéconomique et politique sous régional et international difficile ; mais qu’il convient de rechercher la pleine adhésion de l’ensemble des Burkinabè épris de paix et des amis du Burkina Faso, condition sine qua non pour une mobilisation optimale des ressources. C’est pourquoi, il a lancé un appel pressant à l’endroit de tous les acteurs à renforcer la synergie d’actions dans la mise en œuvre du FSP et la mobilisation des ressources, et à veiller à la digitalisation des procédures de gestion.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com