Lutte contre le terrorisme: l’Allemagne offre des équipements de plus de 16 milliards F CFA

La République fédérale d’Allemagne a équipé le génie militaire de matériels modernes à hauteur de 16 milliards F CFA, le vendredi 7 décembre 2023 à Ouagadougou.

Dans l’optique de soutenir le Burkina dans sa lutte contre le terrorisme et de renforcer la coopération entre les deux pays, la République fédérale d’Allemagne a remis du matériel, le vendredi 7 décembre 2023 à Ouagadougou. La valeur totale de ce matériel financé par le gouvernement d’Allemagne s’élève à 16 398 925 000 F CFA, selon le chargé d’affaires d’Allemagne, Bernd Von Münchow-Pohl.

Il s’agit de véhicules spécialisés, de véhicules poids lourds, de camions, de tracteurs, de 4 véhicules blindés pour des blessés graves, de deux systèmes de mise en bouteille d’eau potable avec une production de 700 bouteilles par heure, du matériel pour un campement rapide et sécurisé sur le terrain, etc. Le chargé d’affaires d’Allemagne a précisé que tous ces éléments ont pour but en première place de permettre au génie militaire d’exécuter d’une manière efficace sa tâche principale qui est le soutien des unités de combat dans leurs opérations.

« Je suis conscient du fait que le Burkina se trouve dans une lutte existentielle avec les groupes terroristes et que s’équiper des armes modernes pour combattre ce fléau de la manière la plus efficace doit être une priorité », a-t-il affirmé. Bernd Von Münchow-Pohl a ajouté que cet équipement peut être également mis en œuvre au profit des populations civiles éprouvées dans les zones de conflits.

« On se réjouit de cette étroite collaboration bien établie depuis 2020 et c’est déjà la troisième remise de dons », a laissé attendre Dr Bernd von Münchow-Pohl. Le général de brigade, Kassoum Coulibaly, a indiqué que c’est vraiment un gros effort, un appui qui a trait aux besoins actuels. Pour lui, l’occasion de ce jour marque une nouvelle étape dans la dynamique de pérennisation et de renforcement des liens historiques entre les deux pays.

« Les divers moyens roulants et équipements s’ajoutant à tous les équipements déjà réalisés permettront de renforcer de manière substantielle les capacités du génie militaire de l’intendance militaire et du service de santé militaire », a poursuivi le général de brigade. Il a expliqué que la coopération allemande s’étend désormais à plusieurs entités des forces armées nationales avec un accent particulier sur l’équipement, cela est le signe d’une collaboration qui s’adapte aux réalités du partenaire.

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants a expliqué que c’est un appui qui va dans le domaine de l’évacuation sanitaire avec des ambulances blindées pour arriver à prendre en charge les blessés le plus tôt possible. « La coopération allemande a également pensé à traiter l’eau pour la mettre en bouteille. Cela fait un dispositif complet pour l’alimentation et surtout la vie en campagne des hommes », a fait savoir le ministre. Le général de brigade Kassoum Coulibaly a exhorté les entités bénéficiaires à veiller à l’entretien du matériel.

Anna Francisca ZOMBRA (Stagiaire)