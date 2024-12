Champs expérimentaux des ministres à Bagré : une délégation gouvernementale satisfaite des cultures

Une délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, a visité, samedi 14 décembre 2024, les champs expérimentaux des ministres sur le site de Bagrépôle, dans la région du Centre-Est.

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) poursuit ses efforts pour mieux réussir sa politique de vulgarisation des résultats de la recherche. En effet, le chef du département, Adjima Thiombiano, à la tête d’une délégation gouvernementale est allé constater l’évolution des champs expérimentaux des ministres qui ont accepté produire des variétés de riz issus de la recherche burkinabè. C’était, samedi 14 décembre 2024, sur le site de Bagrépôle, dans le Centre-Est. L’équipe gouvernementale, ayant débutée la visite sur le site des 5 hectares de riz appartenant au ministre en charge de l’enseignement supérieur, a ensuite parcouru à pas de course les différentes parcelles rizicoles des autres membres du gouvernement. Sur la place des bas-fonds visités, les spéculations sont majoritairement en phase de récolte. Le MESRI, Adjima Thiombiano, a exprimé sa satisfaction au regard des résultats obtenus. Pour lui, c’est une façon pour les membres du gouvernement de contribuer à la capitalisation des différentes données en termes de consistance des résultats par rapport à l’invention. « Une chose est de créer les différentes variétés d’espèces et l’autre chose est de pouvoir consolider ce qu’on a trouvé dans les résultats sur le terrain », a-t-il fait savoir. M. Thiombiano s’est également réjoui que chaque ministre ait accepté consentir de sa propre poche une contribution financière pour permettre aux chercheurs de pouvoir consolider leurs résultats de laboratoire. De ce fait, il a invité la jeunesse burkinabè à se tourner résolument vers l’agriculture qui est un domaine réel pouvant garantir l’autosuffisance alimentaire et surtout la souveraineté du pays.

L’ancien ministre en charge de la défense, le général de brigade, Kassoum Coulibaly, qui, contrairement à l’année dernière, a opté au cours de cette saison pour la variété du riz TS2. « C’est une qualité de riz assez particulière », a-t-il dit. L’initiative, à l’écouter, est une manière pour lui, d’apporter sa contribution au développement des recherches sur le terrain. Le ministre en charge de la fonction publique, Mathias Traoré, qui expérimente pour la première fois une production dans le gouvernement, a choisi la variété du riz Orylux 6. « Nous sommes très fières de ce que nous avons vu. La production est très satisfaisante », a-t-il exprimé. Le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, s’est aussi réjoui des résultats. « A travers ces champs, nous avons voulu apporter notre contribution pour que l’Initiative présidentielle en termes de production agricole soit une réalité dans notre pays », a-t-il indiqué. M. Sorgho a saisi l’occasion pour remercier l’ensemble des chercheurs qui, à travers leur talent, ont pu disponibiliser des semences de très bonnes qualités.

« Le développement durable ne viendra que par la terre »

La tournée de l’équipe gouvernementale a pris fin par la visite du parc d’innovation et des récoltes effectuées et du champ des incubés installés à leur propre compte. Face aux étudiants, Adjima Thiombiano s’est voulu clair. « Vous n’êtes pas des étudiants de simple

département de l’enseignement supérieur. Vous êtes des étudiants de toute la Nation parce que le gouvernement a une vision pour la jeunesse. A travers votre formation, nous voulons que vous incarniez cette vision sur le terrain qui est celle où on voit cette jeunesse qui est combattante, décomplexée surtout par rapport au travail de la terre », s’est-il adressé. Selon Thiombiano, les uns et les autres doivent comprendre que le développement durable ne viendra que par la terre. C’est par ce moyen, s’est-il convaincu, que le pays pourra assurer l’autosuffisance alimentaire et sa souveraineté. Le chef du département en charge de l’enseignement supérieur a dit également être ravi de cet enthousiasme que dégage chacun des étudiants dans cet exercice d’apprentissage.

Le délégué de la 2e cohorte des étudiants incubés de Bagrépôle, Anicet Pakisba Daramkoum, par la voix de ses pairs, a dit être honoré par cette visite du gouvernement. Ce qui démontre, à son avis, l’importance accordée à leur endroit. D’après lui, son équipe est en plein travaux d’aménagement d’un champ de production maraîchère sur un site de 1 hectare. « C’est une première expérience dans cette forme d’incubation qui nous permet d’approfondir nos connaissances acquises depuis l’université et d’apprendre sur le terrain une nouvelle façon de faire l’agriculture », a conclu M. Daramkoum.

Noufou SAWADOGO