Changement Climatique et Santé : Forum Galien 2024 se penche sur des solutions africaines

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REPMASEN) a organisé un webinaire le mercredi 16 octobre 2024 en prélude à la 7e édition du Forum Galien Afrique qui aura lieu du 22 au 25 octobre 2024 à Dakar au Sénégal.

La 7e édition du Forum Galien Afrique se tiendra du 22 au 25 octobre à Dakar. La cérémonie de récompense de la quatrième édition du prix Galien aura lieu à la même période. Cet événement placé sur le thème « Santé et action communautaire face au changement climatique en Afrique », réunira des chercheurs, des décideurs politiques, des universitaires, des innovateurs et des investisseurs pour discuter des défis de la santé sur le continent africain. Les participants réfléchiront pendant quatre jours à l’impact des initiatives passées sur les lauréats et proposeront une déclaration visant à guider les pays africains dans la recherche, l’innovation et l’investissement dans le secteur de la santé.

Au cours du webinaire, la présidente de Galien Afrique et ancienne Ministre d’Etat à la Santé du Sénégal, Awa Marie Coll Seck a présenté aux journalistes du REMAPSEN le chemin parcouru par Galien Afrique depuis sa création. Elle a de ce fait indiqué que le Galien qui est une organisation active depuis plus de 50 ans, a mené une série d’activités sur le continent africain depuis 2018, date de la première édition à Dakar. En raison de son impact, les prix sont devenus l’équivalent d’un prix Nobel pour la recherche pharmaceutique en Afrique.

Elle a remercié le REMAPSEN pour son implication dans ce partenariat. « Notre objectif est de reproduire en Afrique ce que le Galien développe ailleurs, comme aux États-Unis, en Pologne ou en Chine. Nous voulons réunir la communauté africaine, des experts aux citoyens, en passant par les chercheurs et les décideurs, pour discuter des priorités locales et identifier des solutions adaptées aux défis de santé », a –t-elle laissé entendre. La présidente de Galien Afrique elle a par ailleurs souligné que l’évolution croissante du Forum depuis son lancement en Afrique en 2018 est vraiment satisfaisante. « Nous avons commencé à Paris et nous continuons à nous développer. Chaque année, nous adoptons un format hybride avec entre 400 et 500 participants en face à face et plus de 1 000 à 1 500 en ligne. Chaque édition aborde un sujet différent et se conclut par des recommandations spécifiques.

Il est important de comprendre que les questions de santé vont au-delà de la médecine », a affirmé Awa Cool Seck, en ajoutant que l’accès à l’eau, la gestion de la nature et le climat font également partie de ces questions. L’ancienne Ministre d’Etat à la Santé du Sénégal a fait savoir que les changements climatiques affectent directement la santé et souhaite que les Africains participent à ces discussions et proposent leurs recommandations. Pour cette édition, le choix du thème repose sur la volonté de mobiliser le continent face à l’impact du changement climatique. «L’année dernière, nous avons parlé des maladies non transmissibles. Cette année, il s’agit de renforcer les capacités de l’Afrique à répondre aux défis climatiques et sanitaires. Nos discussions incluront des experts, des décideurs politiques et des universitaires. Les jeunes, les femmes et l’ensemble de la communauté africaine sont au centre de ces discussions », a-t-elle déclaré.

Le secrétaire général de Galien Afrique et médecin de santé publique, Ibrahima Seck a pour sa part souligné l’importance du thème « Santé et action communautaire face à la crise environnementale en Afrique ».Il a expliqué que la santé dépend en grande partie des conditions de vie des individus et que les médias ont un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation. Et il a précisé que la santé n’est pas seulement l’absence de maladie, mais prend en compte plusieurs déterminants. « En ce qui concerne le changement climatique, il s’agit d’une question communautaire», a-t-il déclaré.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Crédit photo : REMAPSEN