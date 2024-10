Reconquête du territoire : la cellule féminine de la Communauté musulmane invite l’ensemble des Burkinabè à s’inscrire dans une dynamique de paix

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, en audience ce vendredi, une délégation de la cellule féminine de la Communauté musulmane du Burkina Faso, venue lui apporter son soutien dans la lutte contre le terrorisme.

« Les femmes ne sont pas sur le terrain de combat; mais dans nos familles, elles sont mobilisées, nuit et jour, dans les prières pour que la quiétude revienne dans notre pays (…) Nous sommes donc venues encourager le Président du Faso et lui dire que nous, en tant que mères, épouses et sœurs, sommes de cœur avec lui », a déclaré la porte-parole de la délégation, Hadja Aïcha KAGAMBEGA à l’issue de l’audience.

Au nom de toutes les femmes de la Communauté musulmane du Burkina Faso, elle a invité « les personnes sans foi ni loi » qui prennent les armes contre leur Patrie, à les déposer afin que la paix revienne dans notre pays.

« Nous implorons le Tout-Puissant qu’Il les éclaire et les ramène sur le droit chemin. Qu’Il mette la piété dans leurs cœurs et leur inculque une éducation qui permettra d’être plus humain envers leurs semblables », a indiqué Hadja KAGAMBEGA, satisfaite des échanges avec le Chef de l’Etat.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso