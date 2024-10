Recompense: Nadège Yé des Editions Sidwaya remporte le Prix Marie Soleil-Frère de la meilleure Journaliste burkinabè

La redactrice adjointe de Sidwaya, Nadege Yé, est la nouvelle lauréate du Prix Marie Soleil-Frère de la meilleure Journaliste burkinabè.Elle a reçu son prix au cours d’une cérémonie organisée, le vendredi 18 octobre 2024, au Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ).

Elle a également raflé le Prix du meilleur article en presse écrite avec son article intitulé « Cantines scolaires : Ces dysfonctionnements qui affament les élèves » lauréate dans la catégorie presse écrite.En plus du trophée et de l’attestation, madame Yé est répartie avec une enveloppe de 1 500 000 FCFA pour ses deux prix. Le jury, presidé par Mafarma Sanogo, a reçu 53 œuvres de 28 journalistes du public et du privé.

Le Prix de la meilleure femme journaliste devenu Prix Marie Soleil-Frère a été institué en 2012 pour soutenir l’émergence et le leadership des femmes dans les médias.

Sidwaya.info