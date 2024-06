CHR de Dori : ces coupures d’électricité qui inquiètent

Kantigui a ouï dire que les populations de Dori et particulièrement les patients du Centre hospitalier régional (CHR) sont inquiets. En effet, selon un accompagnant de patient, les coupures intempestives de courant troublent plus d’un usager du centre de santé. Toute chose qui fait que, a-t-il poursuivi, les populations ont la peur au ventre lorsqu’elles y sont hospitalisées. La source de Kantigui craint surtout pour ceux qui sont sous assistance respiratoire, pour ceux qui doivent subir des interventions chirurgicales et surtout pour les cas d’accouchement par césarienne. Kantigui qui a voulu savoir si le CHR ne dispose pas de groupe électrogène, a été informé que le groupe-relai fonctionne à minima et ne peut donc pas couvrir tous les besoins du centre de santé. Kantigui invite alors les autorités compétentes à se pencher sérieusement sur cette situation pour qu’une solution soit trouvée au grand bonheur des patients et des agents qui y travaillent.

Campagne cotonnière 2023-2024 : des producteurs toujours dans l’attente d’être payés

Kantigui a surpris une conversation entre des producteurs de coton de la Boucle du Mouhoun. De cette discussion, il est ressorti que plusieurs sociétés coopératives de producteurs de coton n’ont jusque-là pas été payées pour leur production cotonnière de la campagne 2023-2024, alors que la nouvelle campagne s’installe progressivement. Selon les informations parvenues à Kantigui, pour la seule région de la Boucle du Mouhoun, près de 9 milliards F CFA de net à payer aux producteurs restent en suspens depuis l’enlèvement du coton. Une réalité que Kantigui a pu constater dans d’autres zones de production cotonnière dans les régions administratives des Hauts-Bassins et des Cascades. La situation, selon les interlocuteurs de Kantigui, décourage un tant soit peu les producteurs qui s’apprêtent à reprendre la culture du coton pour le compte de la campagne 2024-2025. A ce qui est revenu à Kantigui, ces dernières semaines, les différents cris du cœur des cotonculteurs sont parvenus jusqu’aux oreilles de la hiérarchie de la SOFITEX qui, dans la foulée, a rassuré les cultivateurs à la base que les sociétés cotonnières sont bien solvables et que le retard constaté dans les payements seront bientôt un lointain souvenir. De ce qui a été raconté à Kantigui, la SOFITEX met en ce moment les bouchées doubles pour non seulement assurer une escorte pouvant permettre de payer les producteurs des localités à fort défi sécuritaire mais aussi enlever le coton encore stocké dans certains marchés. En tous les cas, Kantigui se réjouit que les différentes parties aient maintenu la communication et que des dispositions idoines soient en cours pour le grand bonheur des producteurs. Kantigui souhaite à tous les acteurs du monde rural et particulièrement aux cotonculteurs une bonne saison agricole humide.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89