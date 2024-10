Civilisation écologique : le pari pour un monde vert

La Chine se positionne comme acteur de premier plan dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Elle s’est fixé pour ambition d’atteindre le pic des émissions de carbone d’ici à 2030 et la neutralité carbone d’ici à 2060.

La Chine élargit la superficie des forêts et des prairies afin d’accroitre la capacité des puits de carbone. Au début de la fondation de la République populaire de Chine, le taux de couverture forestière du pays n’était que de 8,6 %. Aujourd’hui, la Chine a pris la tête du monde pour atteindre une « croissance zéro » en matière de dégradation des terres, et le taux de couverture forestière du pays est passé à 24,02 %. La capacité annuelle de puits de carbone des forêts et des prairies en Chine a dépassé 1,2 milliard de tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone, se classant au premier rang mondial.

J’ai visité plusieurs endroits en Chine et je voudrais partager avec vous quelques constats. Lors d’un récent voyage dans la province du Shanxi, nous avons eu l’occasion de constater les efforts en matière de développement vert. Il faut rappeler que le Shanxi a longtemps été une plaque tournante de l’industrie lourde et de l’extraction du charbon en Chine. Au cours des dernières années, les efforts locaux ont grandement amélioré l’environnement.

Cette province accorde de plus en plus un intérêt manifeste au développement vert dans tous les secteurs de la vie. Ce qui frappe au premier regard lorsqu’on arrive dans la province du Shanxi, c’est la verdure des villes. La protection de l’environnement est une priorité absolue à travers toute la province. La plupart des villes que nous avons visitées se distinguent par leur verdure. Que ce soit à Luliang, Xiaoyi ou Jincheng, le développement vert est une réalité qui impressionne. Grâce à la verdure, l’été dans le Shanxi est relativement doux.

La construction de la civilisation écologique est bel et bien une réalité dans la province du Shanxi. La province s’est résolument tournée vers la production des énergies renouvelables. Il y a des efforts qui sont consentis afin que les systèmes économique, agricole, éducatif, de production et de consommation s’inscrivent dans la recherche du bien-être général des personnes et de la préservation de l’environnement. On voit se mettre progressivement en place une vision pour une société plus verte, plus durable, plus écologique, où l’homme se réconcilie avec la nature. On ne cherche plus à dompter la nature, on travaille à en faire une alliée.

De plus en plus, de grands groupes industriels se tournent résolument vers les énergies renouvelables. C’est le cas par exemple du Sany Group, dans la province du Hunan, spécialisé dans la fabrication des engins lourds. Le géant industriel propose désormais des modèles de camions et de bétonnières 100 % électriques. Le groupe a intégré une démarche qui s’inscrit dans la promotion des énergies vertes.

La Chine a fait l’option d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2060 et y travaille inlassablement. Il faut œuvrer à récréer l’harmonie entre toutes les composantes de la communauté terrestre. Il y va de la survie de l’humanité entière. En termes de développement vert, la Chine fait figure de pionnière à travers plusieurs initiatives, notamment les villes vertes, la production des énergies renouvelables et la protection de la biodiversité. Le cas de cette herbe développée par le botaniste chinois, Professeur Liu Gongshe, a été bénéfique en Chine puisqu’elle a servi à lutter contre la salinité et l’alcalinité des sols dans les provinces du Gansu et du Jilin et à nourrir le bétail en Mongolie intérieure.

L’impératif de contrôler les débordements et les conséquences désastreuses du changement climatique s’impose. Il est question désormais d’œuvrer en faveur de l’avènement de la civilisation écologique. En tant que pourvoyeuse des ressources dont l’homme a besoin pour assurer sa survie et celle des générations futures, la nature mérite une attention soutenue. Pour sa survie, l’homme est tenu de se réconcilier avec la nature. La Chine a bien compris cela et a consenti de nombreux efforts pour promouvoir un développement vert et à faible émission de carbone. Le chemin se fraie lentement et sûrement en faveur de l’avènement de la civilisation écologique en Chine. L’histoire du développement vert s’écrit en lettres d’or en terre chinoise.

Karim Badolo, CGTN Français