CAN Maroc 2025 : Philippe La Paix Mare, le Gardien de l’EFO, convoqué chez les Étalons pour la double confrontation contre le Burundi

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le Burkina Faso s’apprête à affronter le Burundi lors d’une double confrontation décisive. Face à la blessure de Hervé Koffi, le gardien titulaire des Étalons, Philippe La Paix Mare, portier de l’Étoile Filante de Ouagadougou (EFO), a été convoqué pour renforcer la sélection nationale senior.

Initialement en tant que réserviste, Mare se voit propulsé sur le devant de la scène à la suite du forfait de Koffi, blessé et indisponible pour le match crucial prévu à Abidjan ce vendredi. Cette convocation marque une opportunité majeure pour le jeune gardien de montrer son talent sur la scène internationale et d’apporter sa contribution à l’équipe des Étalons.

Le Burkina Faso, en pleine préparation pour cette double confrontation, espère engranger des points précieux pour assurer sa qualification à la CAN 2025 au Maroc. Le renfort de Philippe La Paix Mare pourrait bien être un atout dans la quête de la victoire face au Burundi.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info