République populaire de Chine : 75 ans de construction d’une Nation forte et prospère 

La République populaire de Chine fête l’anniversaire de sa fondation aujourd’hui 1er octobre 2024. En 75 ans d’existence, la Chine a réussi à tracer sa propre voie de développement et à se hisser à la deuxième puissance économique mondiale.

Le 1er octobre 1949, le Président Mao Zedong a proclamé la fondation de la République populaire de Chine. Dès la fondation de la République populaire de Chine, elle a adhéré aux principes d’indépendance et d’autonomie dans la construction nationale, et a développé l’amitié et la coopération avec d’autres pays sur la base des cinq principes de la coexistence pacifique.

Sous la direction éclairée du Parti communiste chinois (PCC), le peuple chinois a su tracer une voie de développement unique, celle du socialisme aux caractéristiques chinoises, en harmonie avec les réalités nationales. Cette approche a permis d’atteindre une croissance économique soutenue, d’assurer une stabilité sociale durable, et de réaliser des avancées majeures, contribuant ainsi de manière significative au renouveau et à l’essor de la nation chinoise.

75 ans après, la Chine a réalisé un bond historique en termes de puissance économique et technologique.

Au cours du premier semestre de cette année, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine était d’environ 61 700 milliards de yuans (environ 8 600 milliards de dollars américains), soit un taux de croissance de 5,0 % en glissement annuel. La Chine possède toutes les catégories industrielles de la classification industrielle des Nations unies, et sa puissance scientifique et technologique est classée parmi les meilleures au monde, avec des réalisations majeures dans les domaines des vols spatiaux habités, de l’exploration de la lune et du Mars, de l’information quantique, des technologies en matière d’énergies renouvelables et de la fabrication de grands avions.

Dans la Chine d’aujourd’hui, le niveau de vie de la population continue de s’améliorer. Le peuple chinois a historiquement résolu le problème de la pauvreté absolue et construit le plus grand système éducatif, de sécurité sociale et de soins médicaux et de santé au monde.

Un contributeur au développement mondial

Au total, plus de 1,4 milliard de Chinois ont accédé à une société moyennement prospère à tous égards.

La Chine d’aujourd’hui participe activement à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondiale, prône un monde multipolaire équitable et ordonné et une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous, promeut la construction d’une communauté de destin partagé pour l’humanité. Elle est un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l’ordre international.

En juillet de cette année, la troisième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois s’est conclue avec succès, établissant une feuille de route stratégique pour approfondir de manière globale les réformes et promouvoir la modernisation aux caractéristiques chinoises. Cette session a adressé au monde un message fort, affirmant l’engagement indéfectible de la Chine en faveur de la réforme et de l’ouverture dans cette nouvelle ère. Ce choix apportera davantage de stabilité et de prévisibilité à un monde en mutation, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération mutuellement bénéfique.

Durant ses 75 ans d’existence, la Chine a également renforcé la solidarité et la coopération avec les pays africains. L’amitié sino-africaine qui s’est forgée dans la lutte pour l’indépendance et la libération nationales et s’est développée dans la cause du développement et de la revitalisation communs a toujours été une pierre angulaire de la diplomatie de la Chine.

Nadège YAMEOGO