79è Session de l’AG de l’ONU : une participation réussie pour le Burkina Faso

Après avoir participé aux travaux de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les membres de la délégation burkinabè venue de Ouagadougou, et les autres acteurs issus des représentations diplomatiques du Burkina Faso à Washington et à New-York, se sont retrouvés le 30 septembre pour un bilan.

Il ressort qu’une semaine durant, le Burkina Faso était représenté à 43 réunions ministérielles et de haut niveau.

On peut citer entre autres, la réunion du Pacte numérique mondial, le Sommet de l’avenir, la réunion sur la résistance aux antimicrobiens, les réunions des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des Non-Alignés, du Groupe 20, du Groupe 77 et la Chine, le débat du Conseil de sécurité sur le maintient de la paix, la réunion sur la coopération internationale pour le renforcement des capacités sur l’intelligence artificielle, la réunion de ministres des Affaires étrangères de l’OCI etc.

Les rencontres bilatérales ont également été organisées, dans le but de passer en revue et renforcer les liens de coopération entre le Burkina Faso et certains pays tels que la Russie, le Nicaragua, le Venezuela, l’Iran, la Tunisie, l’Egypte, le Kirghizstan, le Maroc, les Iles Marshall, les Emirats Arabes Unis, et le Qatar.

Sur le plan multilatéral, la délégation burkinabè a eu des séances de travail avec des responsables d’Agences onusiennes, sans oublier les rencontres entre le chef de la diplomatie burkinabè avec le Secrétaire général de l’ONU Antonio GUTERRES et la Sous-secrétaire Aminata MOHHAMED, pour présenter la situation réelle au Burkina Faso et au Sahel, et les attentes vis-à-vis du Système des Nations Unies.

En marge des différents travaux, les délégations du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont échangé avec la diaspora de l’AES, qui a dit sa détermination à accompagner les initiatives des autorités de l’AES.

Le chef de la diplomatie burkinabè a aussi signé des actes juridiques parmi lesquels, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, le Communiqué conjoint d’établissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et les Iles Marshall, et la Déclaration conjointe avec la Fédération de Russie sur le non placement en premier d’armes dans l’espace extra atmosphérique.

Le moment crucial de la participation du Burkina Faso à la 79è AG des Nations Unies a certainement été la Déclaration faite par le Chef de la diplomatie burkinabè à la tribune de l’ONU ce 30 septembre 2024.

Une déclaration à travers laquelle, le Burkina Faso a dénoncé les injustices et les pressions de tout genre dont sont victimes les pays du Sahel, notamment ceux de l’AES qui ont pris la responsabilité de prendre en main leur destin, afin de garantir leur sécurité, leur développement et leur souveraineté véritable.

En termes de bilan, le chef de la délégation SEM Karamoko Jean Marie TRAORE tire une satisfaction et reconnait que ce bilan positif est à mettre à l’actif de tous les acteurs à quelque niveau que ce soit.

Des enseignements ont été tirés, et des suggestions faites, pour encore assurer une participation réussie du Burkina Faso aux prochaines rencontres internationales.

DCRP/MAECR-BE