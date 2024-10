Interdiction de la Journée de mobilisation patriotique des ressortissants burkinabè à Abidjan par l’AJI: les autorités burkinabè expriment leur incompréhension et déplorent le silence des autorités ivoiriennes

Le Directeur de cabinet de SEM le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, monsieur l’ambassadeur Dieudonné W. Désiré SOUGOURI a entendu le lundi 30 septembre 2024 madame Justine GOSSE, la chargée d’affaires de l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire à Ouagadougou.

Cette convocation fait suite au silence observé par les autorités ivoiriennes, après la publication d’un communiqué émanant de l’Alliance de la Jeunesse ivoirienne( AJI) qui a vivement exprimé son opposition à la tenue le 28 septembre 2024, de la Journée spéciale de mobilisation patriotique annoncée par monsieur Dié MILLOGO, chargé d’affaires du Burkina Faso à Abidjan.

Déplorant cette sortie surprise des jeunes de l’AJI durant les échanges avec monsieur l’ambassadeur Dieudonné W. Désiré SOUGOURI, madame Justine GOSSE a condamné l’acte en ces termes : « nous sommes aussi surpris de voir le communiqué. Nous ne connaissons pas les commanditaires de cette information et nous la regrettons aussi ».

Reconnaissant qu’en absence d’un communiqué officiel de la part des autorités de son pays relatif à cette malencontreuse sortie des jeunes de l’AJI, elle promet de se référer aux plus hautes autorités ivoiriennes afin d’éviter une confusion. « Nous avons besoin de savoir qui est derrière ce communiqué et quelles en sont les réelles motivations » a-t ’elle dit

Avouant que les deux pays sont frères et liés par l’histoire et la géographie, les deux parties ont convenu de travailler davantage afin de consolider cette vieille coopération qui existe entre le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire.

DCRP/ MAECR-BE