Communication: la Radiotélévision du Niger fait médaillée de la souveraineté Sarauniya Mangou

Le ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a remis officiellement, ce vendredi 4 octobre 2024, la médaille de la souveraineté Sarauniya Mangou du Niger à la Radio-télévision du Niger (RTN) en reconnaissance des services rendus à la Nation dans la lutte pour la souveraineté du pays.

Ce témoignage a été décerné, le 30 août 2024, par le chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani à la RTN pour sa contribution majeure dans l’accompa-gnement des actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et du gouvernement notamment dans la sensibilisation des populations à la prise en charge, par elles-mêmes, de leur propre destin et au patriotisme, au civisme, à la déconstruction du narratif occidental sur le Sahel, etc.

En remettant cette médaille au directeur général de la RTN, Abdoulaye Coulibaly, le ministre en charge de la communication a rappelé que le 26 juillet 2023, le Niger a amorcé un tournant décisif de son histoire. Tant souhaité et attendu par les nigériens, le changement intervenu au Niger a mobilisé l’ensemble des populations vivant en milieu urbain et rural.

« Principal organe médiatique du pays aux cotés de l’Officie national d’édition et de presse (ONEP) et de l’Agence nigérienne de presse (ANP), la RTN en est pour beaucoup dans la mobilisation et l’adhésion des nigériens épris d’indépendance, de souveraineté et de développement », a déclaré le ministre Sidi Raliou Mohamed.

Cette reconnaissance émérite, explique le ministre de tutelle, « distingue ainsi l’ensemble du personnel et l’équipe dirigeante de la RTN auxquels je présente, à mon tour, mes vives félicitations ainsi que mes encouragements dans le travail qui se fait au quotidien en vue d’informer l’opinion, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières ».

Recevant cette distinction, Abdoulaye Coulibaly a, au nom de l’ensemble du personnel de la RTN, exprimé sa profonde gratitude pour cette grande marque de confiance et de reconnaissance témoignées à leur endroit.

Tout en remerciant le chef de l’Etat, ainsi que les plus hautes autorités du Niger pour toute l’attention et tout l’intérêt portés à la RTN en tant qu’outil majeur de la communication de l’Etat, le directeur général de la RTN de réaffirmer l’engagement de leur structure à continuer à accompagner le CNSP et le gouvernement sur les enjeux actuels auxquels fait face le Niger.

Agence nigérienne de presse