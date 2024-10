Institution financière : le Président du Faso lance aujourd’hui les activités de la Banque postale

(Ouagadougou, 6 octobre 2024). Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE présidera, ce lundi 7 octobre 2024, la cérémonie officielle de lancement des activités de la Banque postale du Burkina Faso (BPBF).

D’un capital de quinze milliards (15 000 000 000) de francs CFA, la BPBF, agréée en qualité de banque en avril 2022, ambitionne d’offrir des services financiers adaptés aux besoins des populations et de contribuer au renforcement de l’inclusion financière.

Elle s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, de promouvoir une inclusion financière, gage d’une prosperité partagée. Face au besoin croissant de financement de projets exprimé par les populations, notamment les jeunes, les femmes et la classe moyenne, la nécessité de mettre en place un instrument financier adapté et plus complet s’impose.

La création de cette banque conforte la volonté du gouvernement de renforcer les conditions d’une plus grande résilience de l’économie burkinabè. Ainsi, la Banque Postale du Burkina Faso sera une institution financière de référence, leader de l’inclusion financière au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest.

Direction de la communication de la Présidence du Faso