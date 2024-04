Conseil constitutionnel: trois nouveaux membres prêtent serment pour un mandat de 9 ans

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, a présidé le lundi 15 décembre 2024 dans la matinée, l’audience solennelle de prestation de serment de trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel, nommés pour un mandat de neuf ans.

«Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil ». C’est par cette formule que les nouveaux membres du Conseil constitutionnel, François-Xavier Konseibo, conseiller des affaires économiques à la retraite, Fatimata Sanou née Touré et Bessolé René Bagoro, tous deux magistrats, ont à tour de rôle prêté serment devant le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Je vous donne acte de votre serment et vous renvoie à l’exercice de vos fonctions », a indiqué le chef de l’Etat, président de l’audience solennelle, aux trois nouveaux membres

du Conseil constitutionnel. « Chers nouveaux collègues, vous venez de prêter serment pour rejoindre la plus haute juridiction de l’Etat. C’est l’engagement le plus sacré envers la Constitution. Ce n’est pas seulement un acte formel, mais une affirmation solennelle de votre détermination à préserver l’ordre constitutionnel et à servir le droit »,

a signifié le Président du Conseil constitutionnel, Me Barthélémy Keré, à ses nouveaux collègues qui ont reçu les félicitations du chef de l’Etat.

Selon Me Keré, en recevant le serment des nouveaux membres, le Président de la Transition a marqué ainsi son attachement au respect du principe du renouvellement triennal au tiers des membres du Conseil constitutionnel et partant, à la continuité du fonctionnement régulier de l’institution. Il a traduit toute sa gratitude et ses remerciements au Président de la Transition pour sa disponibilité et son attachement au bon fonctionnement des institutions et au renforcement de l’Etat de droit.

Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux trois membres sortis du Conseil constitutionnel pour service rendu à la Nation ; il s’agit de Madame Haridiata Dakouré/Seré et de Messieurs Bouraïma Cissé et Victor Kafando.

L’audience solennelle de prestation de serment a connu la présence du Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma.

Direction de la communication de la Présidence du Faso