Construction du pont Changtai de Yangtsé : compétences, technologies et normes chinoises valorisées

Dans la province du Jiangsu, des journalistes africains ont visité le chantier de construction du pont de Changtai sur le fleuve Yangtsé qui devra à terme relier les villes de Changzhou et Taizhou en facilitant la mobilité et les échanges commerciaux.

Débutés en septembre 2019, les travaux de construction du pont de Changtai sur le fleuve Yangtsé, le plus long de Chine et le troisième au monde avec ses 6 380 km, s’achèveront en fin 2025. L’ouvrage en chantier est situé dans la province du Jiangsu, dans l’Est de la Chine et devra à terme relier les localités de Changzhou et Taizhou. Les travaux sont exécutés par la Société chinoise de communication et de construction.

De l’avis de ses experts, avec une longueur totale de 10,03 kilomètres, le tronçon combiné route-rail mesure 5,3 kilomètres, et est le premier passage au monde à combiner autoroute, chemin de fer interurbain et route normale. D’une portée principale de 388 mètres, ont-ils confié, c’est le plus grand pont en arc en acier à double usage route et rail du monde. Ils ont en outre révélé que le pont est composé de deux tours principales d’une hauteur de 350 mètres chacune, faisant du coup d’elles, les plus hautes tours de pont à haubans en construction dans le monde actuellement.

Les responsables de la Société chinoise de communication et de construction ont affirmé que la réalisation du pont s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la Chine. C’est dans cette optique qu’ils ont précisé que les compétences, les technologies et les normes chinoises ont été combinés pour réaliser cet immense projet en vue de faciliter la mobilité des populations de part et d’autre en réduisant la durée du trajet entre Changzhou et Taizhou. En effet, sans cet ouvrage de franchement, il faut deux heures de route en véhicule et 40 minutes en bateau pour aller d’une ville à l’autre. Selon les experts de la société chinoise de communication et de construction, avec ce pont, il faudra seulement une dizaine de minutes pour rejoindre les villes portuaires de Changzhou et Taizhou qui possèdent chacune une zone économique spéciale.

La Société chinoise de communication et de construction est présente en Afrique et elle y a déjà réalisé un certain nombre d’infrastructures. Il s’agit entre autres du chemin de fer reliant la capitale kényane, Nairobi, à la ville portuaire de Mombasa dans le Sud du pays, du port de Lekki au Nigeria, de l’autoroute Addis-Abeba-Djibouti en Ethiopie et le pont de Maputo au Mozambique.

Souaibou NOMBRE

Depuis Changzhou (Chine)

