Medias : Les Editions Sidwaya célèbrent ses 40 ans d’existence

1984-2024, cela fait quatre décennies jour pour jour que le journal de tous les Burkinabè, les Éditions Sidwaya évolue dans l’univers médiatique au Burkina Faso. Les agents et les responsables de toutes les directions se sont réunis ce vendredi 5 avril au siège du média pour célébrer ce parcours. La cérémonie a été présidée par directrice générale, Assetou Badoh qui a saisi l’occasion pour rendre hommage aux devanciers. Mme Badoh a également félicité et encouragé l’ensemble du personnel, l’appelant à poursuivre ses efforts afin de porter encore plus haut le flambeau.

« Je voudrais vous exprimer toute mon admiration et vous féliciter pour le combat que vous menez pour maintenir très haut ce journal qui est un héritage. C’est un patrimoine national ! » , a déclaré la directrice. La fin de la cérémonie a été marquée par la plantation d’un arbre au sein de la Direction générale du journal.

Le quotidien a été créé le 5 avril 1984 par le régime révolutionnaire du président Thomas Sankara.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info