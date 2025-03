Coopération bilatérale : noces d’or pour l’axe Ouagadougou-La Havane

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, ce lundi 10 mars 2025, à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro Barro. Cette rencontre a été marquée par des échanges autour des relations bilatérales entre les deux nations vieilles de 50 ans et des perspectives de renforcement de la coopération.

En poste au Burkina Faso depuis septembre 2020, l’ambassadeur de la République de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro Barro, a fait le déplacement de la Primature pour adresser ses félicitations et vœux de succès au Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. La diplomate cubaine a également annoncé la visite prochaine du ministre cubain des Affaires étrangères, prévue pour le vendredi 14 mars 2025. Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis l’établissement officiel de leurs relations diplomatiques, le 11 décembre 1975, le Burkina Faso et la République de Cuba ont développé une coopération dynamique, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture.

« La brigade médicale cubaine est présente au Burkina Faso depuis près de 40 ans. Cuba octroie aussi régulièrement des bourses de médecine aux étudiants burkinabè », a expliqué Nadieska Navarro Barro. Outre ces secteurs traditionnels de coopération, l’ambassadeur a évoqué l’intérêt de son pays pour un partenariat accru dans le domaine agricole.

« L’agriculture est un secteur très important pour les autorités burkinabè. Nous allons explorer les possibilités d’une assistance technique cubaine », a-t-elle indiqué. Les célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Cuba et le Burkina Faso, prévues pour le 11 décembre 2025, seront une occasion de mettre en lumière les avancées et les perspectives d’avenir entre les deux pays amis.

DCRP/Primature