Coopération Burkina Faso-Etats-Unis : l’au revoir de l’ambassadeur Sandra Clark au chef du gouvernement

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, dans la soirée du lundi 4 décembre 2023, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique ainsi que des opérateurs économiques burkinabè vivant en Côte d’Ivoire et au Ghana autour des questions relatives à la diplomatie et à la relance économique.

En fin de mission diplomatique au Burkina, l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique, Sandra Clark, s’est réjouie de la bonne coopération entre son pays et le pays des Hommes intègres. Avant de regagner son pays après plus de trois ans de missions diplomatiques, la diplomate a, au cours d’une audience, hier lundi 4 décembre 2023 à Ouagadougou, fait part de sa reconnaissance au chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela et au pays tout entier. Sandra Clark a indiqué être comblée et retient avoir bien accompli sa mission. « Plusieurs domaines d’intervention ont caractérisé la collaboration diplomatique entre nos deux pays. Notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de la justice, des droits humains, de la culture. Dans chacun de ces secteurs, notre partenariat a permis la réalisation de diverses activités pour le bonheur de nos deux peuples », a-t-elle indiqué. Aussi, la diplomate américaine a affirmé avoir vécu en bonne intelligence avec ses différents collaborateurs burkinabè. Toute chose qui lui fait espérer un retour certain en terre burkinabè même après son service diplomatique.

A la suite de l’ambassadrice, le Premier ministre s’est entretenu avec une délégation d’hommes d’affaires burkinabè vivant à l’étranger, notamment des opérateurs économiques venus de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Cette délégation de la diaspora est venue rendre compte au chef du gouvernement de la bonne tenue du forum de la diaspora en juin dernier et qui a connu un « grand succès du fait de l’accompagnement des autorités de la Transition ».

Pour le porte-parole de la délégation, Romuald Sawadogo, œuvrant dans le secteur de la logistique du transport maritime et aérien au Ghana, la diaspora est un excellent levier de développement et ne doit rester en marge du développement du pays. C’est en cela, a-t-il expliqué, que les opérateurs économiques de la diaspora ont tenu à rassurer le gouvernement de leur disponibilité à prendre une part active à l’édification d’un Burkina prospère. « Nous avons des partenaires disponibles à accompagner le pays sur les chantiers de développement. Le gouvernement de la Transition a accordé une importance à la diaspora en désignant un conseiller de la diaspora. Et de par les conseils reçus du chef du gouvernement qui consistent à réorganiser la diaspora, nous pouvons dire que notre rôle est crucial dans le développement du pays. Nous allons continuer à apporter notre aide au pays et à orienter la majeure partie de nos investissements à la terre natale », a expliqué M. Sawadogo.

Wanlé Gérard COULIBALY