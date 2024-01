Coopération Burkina-Mali : le Premier ministre Kyélem de Tambela élevé au rang d’officier de l’Ordre national du Mali

En route pour le Niger dans le cadre d’une visite de travail des Premiers ministres de l’Alliance des Etats du Sahel, le Premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maïga a effectué, le vendredi 29 décembre 2023, une halte à Ouagadougou, pour témoigner sa reconnaissance à son homologue burkinabè.

La coopération entre le Burkina Faso et la République sœur du Mali va bien. Cette bonne relation s’est matérialisée, le vendredi 29 décembre 2023, par l’élévation au rang d’officier de l’Ordre national du Mali à titre étranger du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. « Monsieur, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, Premier ministre du Burkina Faso, au nom du Président de la Transition, chef de l’Etat et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier de l’Ordre national du Mali à titre étranger », a clamé, le Premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maïga.

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, a été fait chevalier de l’Ordre national du Mali à titre étranger. Pour le ministre en charge du commerce, cette distinction témoigne de la qualité des relations entre les deux pays, d’où leurs remerciements. « Nous voulons choisir cette opportunité pour témoigner notre gratitude aux plus hautes autorités du Mali, en premier lieu, le président de la Transition et aussi, au Premier ministre, chef du gouvernement », a indiqué le ministre Poda.

Ajoutant que cette gratitude va aussi à l’endroit des plus hautes autorités du Burkina qui leur ont permis de servir le peuple burkinabè à ce niveau de responsabilité sous leur leadership. Ainsi, au nom du chef du gouvernement burkinabè, ils se sont engagés à redoubler davantage d’efforts pour servir le Burkina et aussi contribuer à ce que cette qualité de relation fraternelle entre les deux pays puisse se raffermir pour le bonheur et l’intérêt général des deux peuples frères. Les attestations et les décrets de nomination leur ont été remis. Et après cette cérémonie, les deux délégations ont embarqué à bord d’un même avion pour Niamey.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

