Coopération : des responsables de médias s’imprègnent de l’univers médiatique chinois

Des patrons de presse et de services de communication du Burkina Faso sont en immersion dans l’univers médiatique de la République populaire de Chine du 8 au 28 mai 2025 et ce, dans le cadre d’un Séminaire pour les responsables médiatiques du Burkina Faso. Organisée par la Coopération économique et technique internationale de radiodiffusion de la République populaire de Chine(CBIC), la cérémonie d’ouverture a eu lieu dans l’après-midi du jeudi 8 mai à Beijing. Tout en souhaitant la bienvenue à la délégation burkinabè, la directrice générale du département de la coopération internationale, de l’administration nationale de la radio et de la télévision de la République populaire de Chine Zhou Jihong, a indiqué que depuis sa création, la CBIC s’engage à devenir la force principale dans le développement des capacités de communication internationale de la Chine, avec pour mission politique, la construction d’un système de communication international à la chinoise. L’entreprise s’attache aux moyens existants de communication internationale du Parti et de l’État tout en explorant de nouveaux canaux d’échanges culturels et de coopération internationale, de manière à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie de la communication internationale de la Chine.

Créer un cadre d’échanges et de partages d’expériences

Elle a souligné que les objectifs de ce séminaire en Chine sont entre autres de créer un cadre d’échanges et de partages d’expériences dans les domaines du développement et des innovations de la radiodiffusion et de l’audiovisuel mais aussi, de faire découvrir ce pays à tous les Burkinabè.

Nous vous encourageons vivement à relater les moments marquants de votre séjour à travers des photos, des vidéos, et des articles publiés sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page officielle de votre ministère ou service, pendant et après le séminaire, pour faire découvrir la Chine à vos amis, votre famille et vos collègues, a-t-elle recommandé. Pour le chef de la délégation burkinabè Pascal Yemboini Thiombiano, ce séminaire entre en droite ligne de la coopération entre les deux pays. Pour lui, il vient renforcer le partenariat dans les domaines tels que la santé, l’éducation et l’agriculture. Dans le domaine des médias, c’est une nouvelle dynamique engagée dont les échanges d’expériences vont être profitables aux participants burkinabè, a-t-il déclaré. Durant son séjour, la vingtaine de participants aura droit à des communications sur les fondements théoriques du secteur des médias, tout en mettant l’accent sur la pratique, de manière à les aider à utiliser leurs connaissances dans un environnement médiatique réel et l’impact des technologies numériques. A cet effet, les responsables de médias et de services de communication du Burkina Faso auront également dans leur programme, des visites de studios et des exercices sur plateformes pour permettre les de découvrir les pratiques innovantes, telles que la technologie générative d’animation par l’Intelligence artificielle (IA), les systèmes de création intelligente, les moteurs de rendu en temps réel et la technique de tournage virtuel. Enfin, il est prévu l’application des nouvelles technologies de la Chine, telles que l’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et le montage de vidéos courtes, dans l’industrie des médias. En marge du Séminaire, les participants vont se rendre dans certaines villes du pays comme Quindao.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

Pékin, Chine