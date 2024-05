Coopération : Le président sénégalais attendu à Ouagadougou ce jeudi

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, poursuit sa longue tournée régionale entamée depuis son élection. Ce jeudi 30 mai, il est attendu à Ouagadougou au Burkina Faso, mais également, à Bamako au Mali.

Ce déplacement marque son premier voyage dans les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), après avoir déjà visité la Mauritanie, la Gambie, la Côte d’Ivoire, et d’autres nations de la région.

Depuis son accession à la présidence, Bassirou Diomaye Faye a mis un point d’honneur à renforcer les relations bilatérales et multilatérales au sein de l’Afrique de l’Ouest. Sa tournée régionale vise à promouvoir la coopération et la stabilité dans cette zone stratégique.

Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, « Ces visites s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme ».

Ainsi, les rencontres prévues à Bamako et Ouagadougou permettront à Bassirou Diomaye Faye de discuter directement avec ses homologues maliens et burkinabè, de renforcer les partenariats existants, et de proposer de nouvelles initiatives pour la paix et le développement durable.

Sidwaya.info

Augustin Sogoh SANOU

Source : Présidence du Sénégal