Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier mardi dans la matinée, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Younous Bek-Evkourov.

La coopération militaire et la lutte contre le terrorisme ont été au centre des échanges entre le chef de l’Etat et son hôte. Le séjour du vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie au Burkina Faso s’inscrit dans le cadre de la visite d’amitié et de travail du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov, accompagné d’une forte délégation dans notre pays.

Direction de la communication de la Présidence du Faso