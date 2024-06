Le ministre burkinabè en charge de l’énergie, Yacouba Zabré Gouba et la société russe Rosatom vont parapher dans la soirée de ce mercredi, à Saint-Pétersbourg, la feuille de route et les documents portant sur le mémorandum d’entente de la construction d’une centrale nucléaire au Burkina Faso, a appris l’AIB.

En prélude à cette signature, le directeur général de l’Energie, Dr Alidou Koutou et le conseiller technique en charge du suivi de la politique énergétique de la SONABEL, Souleymane Sawadogo ont eu une rencontre avec la société Rosatom, le mercredi 5 juin 2024 à Saint-Pétersbourg, en Russie.Selon la Direction de la communication du ministère de l’Energie, la séance a permis de s’assurer que les deux parties sont parvenues à une convergence de vues sur le processus devant aboutir à la réalisation effective de la centrale nucléaire que le pays des Hommes intègres attend avec impatience.

« L’enjeu est de travailler à atteindre la souveraineté énergétique pour le développement du Burkina Faso », précise la même source. Le mémorandum d’entente à signer inclut des aspects comme l’enseignement et la formation du personnel pour les besoins de l’industrie énergétique nucléaire et les secteurs connexes. Il y a aussi la sensibilisation du public sur les avantages des technologies et l’énergie nucléaires en s’appuyant sur les médias et les ressources Internet, l’évaluation et le développement de l’infrastructure nucléaire.

AIB

Source : DCRP-Energie