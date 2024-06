C’est ce soir sous le coup de 19h TU (22h locale) que les Etalons seront face aux Pharaons d’Egypte dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Burkinabè espèrent un résultat, au moins

le match nul, afin de rester au contact du leader égyptien.

«Solidarité, engagement et combativité » sont ce que doivent faire ressortir les Etalons ce soir au stade international du Caire s’ils veulent couper le bon élan des Pharaons d’Egypte. En effet, depuis le 6 juillet 2019 lors de la CAN organisée sur leur sol, l’équipe fanion de l’Egypte n’a plus connu de revers sur ses installations.

Ce jour-là, ils avaient été surpris par les Bafana Bafana de l’Afrique du sud. Ce soir, les Etalons qui partent avec l’objectif de ne pas sortir « bredouilles » de cette opposition nourrissent le secret espoir d’emboiter les pas de la formation sud-africaine. Depuis leur retraite casablancaise, le sélectionneur national Brama Traoré, a, à chaque séance d’entrainement tenter d’inculquer cette hargne de la gagne à ses poulains. Intensité et résistance physique sont entre autres séquences répétées par la tête pensante des Etalons.

Répondre au défi physique

Arrivés au Caire dans l’après-midi du mardi dernier, Ibrahim Blati Touré et ses coéquipiers ont pris contact avec la pelouse du lieu de la rencontre hier dans la soirée. Une séance à laquelle la presse n’a eu droit qu’à un quart d’heure. Tout compte fait, les Etalons sont unanimes : « ce sera un match difficile et compliqué où il faut accepter souffrir ».Rencontre certes difficile, mais, Mohamed Konaté avoue que ses camarades et lui ont leur qualité et savent ce qu’ils doivent faire. Aboubacar Dango Ouattara, lui, insiste sur le jeu en équipe « comme nous avons toujours su bien le faire ». Pour Edmond Tapsoba, le fait déjà de connaitre les qualités de l’adversaire est un atout. « Nous avons visionné leurs matches et nous avons travaillé en conséquence », a-t-il prévenu.

Et la première chose qu’il faut faire, selon Edmond Tapsoba, est de bien entrer dans le match. Une hypothèse épousée par Ibrahim Blati Touré, sociétaire d’un club égyptien. Il prévient que les Pharaons devant leur public ne lâche rien. « Nous devons les faire douter d’entrée », conseille le sociétaire de Pyramids FC. Même si elle ne lâche rien, Steeve Yago est persuadé qu’elle peut être contenue. « Nous sommes conscients que si nous n’encaissons pas, nous n’allons pas perdre. C’est pourquoi nous avons beaucoup travaillé sur la tactique défensive », a-t-il laissé entendre.

Quant à coach Brama, il reconnait la qualité de l’équipe égyptienne qui est la favorite du groupe A de ces éliminatoires. « Ils vont jouer à domicile devant plus de 70 000 spectateurs. Nous avons donc pris cela en compte dans la préparation », informe-t-il. Il a prévenu que son équipe doit être forte physiquement pour répondre aux défis et pouvoir les contenir.

Si du côté Etalons l’équipe évoluera sans ses habituels tauliers que sont Bertrand Traoré, Issoufou Dayo et Hervé Koffi, dans le camp d’en face, l’on a fait le rappel de la troupe avec en premier son capitaine et sociétaire de Liverpool, Mohamed Salah. En tous les cas, même s’il est vrai que l’équipe nationale égyptienne a perdu un peu de sa superbe, la donne peut changer dans un stade bouillant acquis à sa cause. Les Etalons sont donc

prévenus. Le trio arbitral est kenyan.

Yves OUEDRAOGO

Depuis le Caire

Composition probable

Farid Ouédraogo, Steeve Yago, Mohamed

Ouédraogo, Yacouba Djiga, Edmond Tapsoba, Sacha Bansé, Ousséni Bouda, Blati Touré, Franck Lassina Traoré, Gustavo Sangaré, Dango Ouattara.