Coopération sous-régionale : Les parlementaires autorisent la ratification de la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel

Réunis en séance plénière ce mardi 28 mai 2024, les députés du Burkina Faso ont adopté la loi autorisant la ratification de la Charte du Liptako-Gourma. Cette charte, signée à Bamako le 16 septembre 2023, institue l’Alliance des États du Sahel (AES), un cadre de coopération sous-régionale visant à renforcer la sécurité et la défense collective entre les pays membres.

La Charte du Liptako-Gourma, composée de dix-sept articles, établit une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle, avec un engagement commun des États parties à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Elle précise également que les États membres doivent œuvrer à la prévention, à la gestion et au règlement de toute rébellion armée, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques, sans exclure l’usage de la force si nécessaire.

Par ailleurs l’article 3 de la Charte prévoit la création d’organes nécessaires au fonctionnement de l’AES et la définition des modalités de son fonctionnement. L’article 10 stipule que le financement de l’Alliance sera assuré par les contributions des États parties, impliquant un engagement financier de la part des gouvernements membres.

Les députés, après une analyse approfondie du projet de loi, ont exprimé leur conviction que la ratification et la mise en œuvre de cette Charte permettront au Burkina Faso de collaborer efficacement avec les autres États membres pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Cette ratification aligne également l’entrée en vigueur de la Charte avec les dispositions constitutionnelles du Burkina Faso, assurant ainsi une conformité juridique et institutionnelle.

La décision prise lors de cette séance plénière marque un pas important vers une coopération renforcée au sein de la région du Sahel, dans le but de garantir la sécurité et la stabilité, et de répondre collectivement aux défis sécuritaires qui affectent cette zone depuis de nombreuses années.

Sidwaya.info

Augustin Sogoh SANOU

Source : Assemblée Législative de Transition