Coopération : Visite d’une délégation marocaine au Burkina Faso

Dans le cadre de leurs relations de coopération bilatérale dans le domaine de la Formation Professionnelle, une délégation marocaine, composée de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), séjourne actuellement au Burkina Faso.

Membres de l’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation Professionnelle, lancée à Meknès le 18 avril 2017, le Maroc et le Burkina Faso entretiennent de bonnes relations. Depuis quelques jours, une délégation marocaine conjointe de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) est en mission au Burkina Faso.

La délégation est venue renforcer les relations de coopération bilatérale dans le domaine de la Formation Professionnelle. Les hôtes marocains ont été recus par le ministre burkinabè des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Savadogo, qui a mis l’accent sur le caractère stratégique donné par les hautes autorités pour la réussite du chantier de diagnostic du dispositif de formation dans les métiers prioritaires pour le Burkina Faso sur la base des échanges des expériences.

Pour l’Ambassadeur du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, le déploiement de cette mission au Burkina Faso est un signe de vitalité et de densité des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines d’intérêt commun.

Sidwaya.info