Attaques terroristes au Burkina : Le Chef de l’Etat nigérien exprime son soutien à son homologue Ibrahim Traoré

Le chef de l’Etat du Niger, le général Abdourahamane Tiani a exprimé ce mercredi 28 février 2024, ses « sincères condoléances et ma profonde compassion» au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement et à l’ensemble du peuple burkinabè, suite aux attaques du 25 février.

Voici l’intégralité du message :

« Monsieur le Président, Cher Frère,

Le 25 Février 2024, votre cher pays, le Burkina Faso, a été endeuillé par plusieurs attaques terroristes. Ces attaques barbares, qui ont ciblé aussi bien des militaires que des VDP et des civils, ont malheureusement causé des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.

En ces circonstances particulièrement douloureuses, j’exprime, au nom du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, du Gouvernement, du Peuple nigérien et en mon nom, mes sincères condoléances et ma profonde compassion à Votre Excellence, au Gouvernement et au Peuple frère burkinabè, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Je voudrais aussi Vous assurer du soutien total du peuple nigérien dans cette dure épreuve que vit le peuple Burkinabè et marque ma ferme volonté et ma constante disponibilité à tout mettre en œuvre, de concert avec Votre Excellence et dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) notamment, en vue d’éradiquer le fléau du terrorisme dans notre espace commun.

En Vous réitérant mes sincères condoléances et ma profonde compassion, je Vous prie d’agréer Monsieur le Président et Cher Frère, l’assurance de ma très haute et fraternelle considération ».

Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani