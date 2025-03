Croissance du PIB de 5% en 2025 : La Chine est pleinement confiante dans la réalisation de son objectif (responsable)

La Chine est pleinement confiante dans la réalisation de son objectif de croissance économique fixé à environ 5% pour cette année, grâce à des bases, un soutien et des garanties solides, a affirmé jeudi Zheng Shanjie, directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors d’une conférence de presse.

Qualifiant de satisfaisantes les performances économiques de l’année dernière, M. Zheng a souligné que l’économie chinoise avait démontré une forte résilience et une grande vitalité, posant ainsi des bases solides pour le développement de cette année.

En 2025, la Chine intensifiera ses efforts pour stimuler les dépenses de consommation, a-t-il poursuivi. Le pays prévoit d’allouer 300 milliards de yuans (environ 41,8 milliards de dollars) pour soutenir le programme de reprise des biens de consommation, contre 150 milliards de yuans en 2024. Par ailleurs, la portée de ce programme sera élargie.

Zheng a également révélé qu’un plan d’action spécial visant à stimuler la consommation avait récemment été élaboré par plusieurs départements et serait prochainement rendu public. Il a noté que l’investissement effectif serait également davantage développé cette année, précisant que le pays soutiendrait les investissements des entreprises privées dans les secteurs émergents et les industries du futur.

En 2024, la Chine a recommandé plus de 8 000 projets aux investisseurs privés afin d’encourager leurs engagements financiers, selon M. Zheng. Cette année, le pays prévoit de lancer un certain nombre de projets majeurs destinés à attirer les capitaux privés dans des domaines tels que les chemins de fer, l’énergie nucléaire, l’aménagement des eaux, et les infrastructures scientifiques et technologiques de pointe, a-t-il ajouté.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français